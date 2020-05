Aides aux auteurs : 1 million € disponible, mais 80 dossiers traités et 75.000 € versés ?

analogicus CC 0

analogicus CC 0

Enfin des chiffres! Même si on ne sait pas d’où ils sortent, c’est un début. 4500 auteurs y auraient accès... Il faudrait dire aussi que moins de 100 l’ont touché. Combien de salariés et de bénévoles auteurs mobilisés pour distribuer un max de 15000 euros ? Allez, transparence ! https://t.co/NkqFd85Cdk pic.twitter.com/vL7I2vypte — Sophie Dieuaide (@DieuaideSophie) May 1, 2020

Je ne peux pas laisser dire que le @gouvernementFR a oublié le monde de la culture. Nous avons veillé à ce que les mesures qui bénéficient à toute l'économie bénéficient également au secteur culturel et avons pris des mesures spécifiques d'ampleur. Nous sommes au travail. pic.twitter.com/nwOJW3P2LD — Franck Riester (@franckriester) May 4, 2020

Récemment, le CNL a acté lors d’un conseil d’administration quelques modifications de critères d’éligibilité : il faut désormais n’avoir publié que 2 livres, et non plus 3. Et les revenus du foyer fiscal ne sont plus pris en compte. Des améliorations, certes, mais pas vraiment de quoi devenir une aide concrète encore.Selon le directeur de la SGDL, qui sait parfois répondre, quelque 4000 à 4500 auteurs pourraient bénéficier de ce fonds, contre 3400 auparavant. Mais là encore, aucune précision ni sur l’origine de ces chiffres ni sur la méthodologie au doigt mouillé.La Ligue des auteurs professionnels vient cependant de mettre la main sur quelques données. Elles résultent de la première phase d’examen des dossiers déposés, avant la révision des critères, ce 30 avril. Ainsi, « 80 auteurs ont eu accès à une aide, pour un montant total dépensé de 74.726 euros sur les 1 million d’euros abondés par le CNL », avance la Ligue.Or, une nouvelle enveloppe d’un million d’euros a été apportée à la caisse, par les organismes de gestion collective — la SOFIA, la SCAM, le CFC, l’ADAGP et la SAIF.Le problème vient toutefois de ce que la SGDL s’était engagée à traiter 200 dossiers quotidiennement. Le ministère de la Culture estime que l’on compte 100.000 auteurs du livre : 312 jours ouvrés, donc 14 mois. L’idée était pourtant de répondre à « la nécessité de délivrer cette aide aux auteurs dans les plus brefs délais ». Dont acte ?Depuis, la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse a décidé de se retirer de la commission d’examen des dossiers évoquant une « cacophonie des aides ». Et d’ajouter : « Les guichets mis en place, qu’ils soient transversaux ou sectoriels, restent inadaptés et difficiles d’accès, tant par leurs critères d’éligibilité que par leur étonnante complexité et la lourdeur administrative qu’ils imposent aux principaux·ales intéressé·es. »Le ministre de la Culture, Franck Riester, semble lui-même assez embarrassé et les réponses récemment apportées ne satisfont pas vraiment.Les artistes, explique-t-il, « ont joué un rôle considérable, durant le confinement » et tout autant pour le déconfinement. Néanmoins, les mesures transversales présentées par le Premier ministre trouvent leurs limites : l’accompagnement, pour l’industrie du livre, dans l’urgence répond-il vraiment aux impératifs ?La Ligue, qui ne manque pas de propositions, suggère désormais plusieurs axes pour faire évoluer la situation, véritablement en faveur des auteurs :– Une harmonisation des multiples guichets d’aides existants à l’adresse des artistes-auteurs, avec des critères établis avec les syndicats d’artistes-auteurs, pour éviter les ruptures d’égalité et correspondre à nos réalités ;– Des aides complémentaires réellement complémentaires, donc cumulables, en prenant en compte la spécificité de nos revenus par nature différés dans le temps ;– Repenser l’ensemble du plan artistes-auteurs de façon cohérente : distinguer ce qui relève de l’aide sociale, du soutien économique et de la compensation de nos pertes de revenus, comme c’est le cas pour d’autres professions ;– Un accès en pratique de tous les artistes-auteurs au fonds de solidarité national avec une case artistes-auteurs ;– Une identification rapide des artistes-auteurs, ce que doit pouvoir faire par l’organisme de recouvrement de leurs cotisations (URSSAF) sur la base des fichiers de l’Agessa et de la MDA.À suivre…Heureusement, il y eut une voix pour demander que l'argent non dépensé soit reversé au Centre national du livre. La question à 920.000 €, à cette heure, reste : l'objectif n'était-il pas que l'argent serve à aider les auteurs ?