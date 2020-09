Ainsi naquit le Vendée Globe, l'enfance de « l’Everest des mers »

Étudiants, pompiers, accastilleurs, élus locaux, bénévoles d’associations nautiques, enseignants…Ils sont une trentaine à nous avoir confié leurs souvenirs des premières organisations, afin de reconstituer ce que fut la “vraie” histoire d’un événement d’envergure planétaire. Voilà qui a permis de construire un livre totalement libre et indépendant, contenant pas moins de 123 documents rares des débuts du Vendée Globe et 100 photos inédites.Ils sont plus nombreux à être allés dans l’espace qu’à avoir largué les amarres du Vendée Globe : en 8 éditions, 167 concurrents ont relevé le défi, et seulement 89 d’entre eux sont parvenus franchir la ligne d’arrivée. “L’Everest des mers” n’a pas usurpé son surnom. La course est rude, rugueuse, impitoyable. Mais qui a eu cette idée folle ?Revenir aux origines afin de mieux comprendre comment a été organisée cette épreuve hors norme drainant des millions de spectateurs, tel est l’angle de cet ouvrage. Une approche jusque-là inédite, que celle de donner la parole à celles et ceux qui étaient présents dès la première édition, en 1989. Ceux qui dès le départ y ont cru…Et ils n’étaient pas si nombreux que cela. Ceux qui ont donné sans compter de leur temps et de leur énergie, jour et nuit parfois, pour contribuer à l’organisation d’une course au large, dont les fondements étaient à inventer. Tous sont partis d’une feuille vierge, sans moyens…À tel point que le jour du départ, le 26 novembre 1989, le budget de la course n’était pas bouclé ! Improbable mais vrai.La volonté des auteurs et de l’éditeur de ce livre – tous Vendéens – était de laisser la libre parole aux témoins de l’époque, qui ont ainsi rapporté moult anecdotes et faits tenus jusqu’à présent secrets… Leurs propos sont étayés par des documents, comme des verbatim de réunions houleuses, les plans du premier village et le premier règlement de la course, griffonné sur un bout de papier au Salon nautique de Paris de 1987 ! Une base élaborée par Philippe Jeantot et Didier Planson, binôme organisateur des trois premières éditions, et qui tient en… 28 lignes seulement.Ainsi naquit le Vendée Globe se révèle donc, in fine, être quasi un objet journalistique, comme une très longue enquête disséquée en 30 chapitres thématiques. Une aventure qui peut ainsi se picorer au gré des envies et du temps disponible des lecteurs, qui pourront alterner entre des moments légers et festifs, et d’autres plus graves ou angoissants. Toute la palette des émotions humaines est ainsi sollicitée !Rendre hommage aux “petites mains” qui ont forgé la grande Histoire du Vendée Globe est l'un des objectifs de cet ouvrage. Qui entend ainsi “remettre l’église au milieu du village” en rétablissant une certaine vérité – leur vérité – dénuée de tout intérêt politique ou économique. Sans polémique non plus. En se référant juste à cette maxime si frappante de Mark Twain : “Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait“ .Et les auteurs savent de quoi il s’agit : Didier Planson, passionné de voile (ex-coureur, arbitre national), a été un compagnon de route de Philippe Jeantot dès 1983. Il fut la cheville ouvrière des trois premières éditions. Il en est la mémoire. Ses archives personnelles sont autant de documents inédits au service d’ Ainsi naquit le Vendée Globe. Fabrice Hodecent, journaliste depuis 30 ans, grand-reporter, a quant à lui trois Vendée Globe au compteur (en couverture médiatique !). Maritime dans l’âme, avant tout passionné par les aventures humaines. "Écrivain des gens", il est également spécialiste de l’éducation aux médias et à l’information, et enseignant en université. Son modèle : Albert Londres, rien de moins.Imprimé en Vendée par Pollina et publié par la maison d'édition nantaise Rouquemoute, Ainsi naquit le Vendée Globe est disponible en prévente sur KissKissBankBank . Distribué par les Belles Lettres, le livre sortira officiellement en librairies le 22 octobre. La prochaine édition du Vendée Globe partira des Sables d'Olonne le 8 novembre 2020.