Al Manhal “plus grande librairie arabe en ligne du monde ” aux 100 000 titres

Al Manhal, portail web spécialisé dans les publications savantes, a décidé d’ouvrir sa propre librairie en ligne. Intitulée Al Manhal Store, la boutique propose une vaste collection de livres imprimés et numériques, en langue arabe.







Al Manhal est un portail connu pour héberger des publications scientifiques du Moyen-Orient, d’Afrique ou encore d’Asie, afin de les rendre disponibles auprès des bibliothèques universitaires, gouvernementales, scolaires et publiques.



Le 7 juillet dernier, la plateforme a annoncé avoir officiellement ouvert sa boutique en ligne. Avec près de 100.000 titres, Al Manhal Store prétend être « la plus grande librairie en ligne arabe du monde ».



La boutique, accessible directement sur le Web ou via l’application (disponible sur iOS et Android), offre une grande variété d’ouvrages à travers plus d’une vingtaine de genres littéraires : de la fiction à la fantasy, en passant par l’art, la science ou encore l’histoire, pour ne citer qu’eux.



Parmi les auteurs qu’il sera possible de retrouver sur la plateforme, citons, le poète libanais Gibran Khalil Gibran, l’écrivain égyptien Muhammad Hussein Haykal, le savant Jalal Al-Din Al-Sayouti, et Muhammad Zeyad Hamdan, entre autres.



Chaque titre est disponible en format imprimé et numérique : de quoi satisfaire tout type de lecteurs. La librairie en ligne Al Magnal assure également offrir « un accès rapide et facile aux titres arabes difficiles à trouver ou pas disponibles ailleurs » précise le communiqué.



« Avec Al Manhal Store, nous cherchons à offrir aux nouvelles générations la possibilité d’emporter avec elles leurs livres préférés — n’importe où, à tout moment et sur n’importe quel appareil », souligne Mohamad Al Baghdadi, PDG d’Al Manhal Store.





Et d’ajouter : « Dans le monde, le numérique est désormais indispensable dans tous les secteurs de la vente, il est donc impératif que la vente de livres arabes évolue en ce sens. Pour l’heure, l’essentiel était de créer une plateforme dédiée aux livres, qui accompagne les particuliers et les professionnels à poursuivre leur amour pour la lecture arabe, malgré leurs modes de vie très actifs et pressés par le temps. »