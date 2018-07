Un des grands patrons de l'édition française est décédé : Alain Kouck, président d'Editis Holding, est mort, confirme Pierre Conte, directeur général d'Editis, à ActuaLitté. Il avait commencé sa carrière dans l'automobile avant de rejoindre le groupe Hachette en 1980, dans la distribution. Depuis décembre 2002, Alain Kouck était le président de Editis Holding, à la tête de son conseil d'administration.

Diplômé de l'école de commerce ESLSCA, à Paris, Alain Kouck commence sa carrière dans l'industrie automobile, chez Brissonneau et Lotz, avec différents postes liés à la logistique et au management, puis chez Poclain & Trailor, des fabricants d'engins de chantier. C'est en 1980 qu'il fait son entrée dans le secteur de l'édition avec un poste chez Hachette, en qualité d’adjoint de direction dans la branche distribution du livre.Entre 1986 et 1996, poursuit son évolution au sein du groupe, occupant ainsi le poste de directeur général de la branche Industries et Services.En 1996, il quitte Hachette Livre pour rejoindre CEP Communication, qui deviendra bientôt Editis, en tant que directeur général adjoint en charge des activités commerciales et industrielles Presse et Livres. En 1997, il devient président de Havas Services puis, en janvier 1998, est nommé directeur général adjoint de Havas Publications Édition en charge des activités commerciales et industrielles.Après la fusion entre Havas et la Compagnie Générale des Eaux, qui donne naissance à Vivendi, Kouck se retrouve directeur général adjoint des activités d'édition du groupe à l'international. En mai 2002, il cumule cette fonction avec celle de vice-président exécutif en charge de la logistique, de la fabrication et des achats pour Vivendi Universal.En fin d'année 2002, au moment du passage de Vivendi Universal sous le pavillon Lagardère, Alain Kouck est nommé PDG : en 2004, il est aux premières loges pour assister au démantèlement de Vivendi Universal Publishing, partagé entre Lagardère (40 %) et Editis, un groupe formé à partir des actifs restants. Le 30 septembre 2004, Wendel Investissement annonce l’acquisition d’Editis pour 660 millions €, versés à Lagardère.« Le 30 septembre 2004 restera une date historique pour notre Groupe qui après des mois d’incertitude, renoue avec une politique de développement. Pour les collaborateurs d’Editis et pour l’ensemble de ses maisons, l’avenir est maintenant dégagé », annonce alors Alain Kouck, président du directoire d'Editis.Dans les années qui suivent, Editis réalise de nombreuses acquisitions, du Cherche-Midi aux éditions First, en passant par Gründ et XO Éditions. En 2008, c'est Grupo Planeta, un groupe médiatique espagnol, qui rachète Editis, mais Alain Kouck conserve sa place de PDG et président du conseil d'administration.