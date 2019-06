Alain Pichon à la tête du contrôle des sociétés de gestion des droits d'auteur

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par un décret du 11 juin 2019, publié au JORF ce 13 juin 2019, Alain Pichon, président de chambre honoraire à la Cour des comptes, est nommé membre du collège de contrôle de la commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins, en qualité de président. Il est donc reconduit dans ses fonctions.Le collège de contrôle, qui compte au total 5 membres, peut entendre les dirigeants des organismes de gestion des droits d’auteur et des droits voisins, ceux des filiales et organismes que ces sociétés contrôlent, ainsi que toute personne dont l’avis est jugé utile par son président.Le collège de contrôle rend ainsi chaque année un rapport présenté au Parlement, au gouvernement et aux assemblées générales des sociétés. Le champ de contrôle de la Commission porte sur 25 organismes de gestion (ex-SPRD) qui perçoivent plus de 2 milliards € de droits divers et les répartissent, après prélèvements pour frais de gestion, à plus de 500.000 bénéficiaires associés, sociétaires ou ayants droit.