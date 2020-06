Alaska : le célèbre bus d’Into the Wild déplacé pour des raisons de sécurité

Crédit photo : capture d’écran

Le bus Nº 142 de la ville de Fairbanks en Alaska fait l’objet depuis plusieurs années d’un véritable pèlerinage pour les fans. Pour rappel, il s’agit de l’emblématique véhicule blanc et vert d’Into The Wild, dans lequel l’aventurier américain Christopher McCandless est mort de faim, piégé par la rivière en crue, en 1992.Malgré la fin tragique du héros de l’ouvrage de Jon Krakauer, sorti en 1996, le véhicule rouillé attire depuis de nombreux visiteurs, souhaitant aller sur les traces de ce jeune homme de 24 ans qui avait choisi de retourner à la vie sauvage. L’adaptation réalisée par Sean Penn en 2007, avec Emile Hirsch dans le rôle de McCandless, a fortement contribué à renforcer la renommée du véhicule.Cependant, la route qui y conduit nommée la « Stampede trail » est très dangereuse, notamment parce qu’elle traverse la rivière Teklanika. Entre 2009 et 2017, l’État de l’Alaska a recensé 15 opérations de sauvetage et deux décès Certains responsables locaux demandent ainsi depuis plusieurs années le retrait de ce bus. Le sauvetage plus tôt cette année de cinq touristes italiens et la mort l’année dernière d’une femme biélorusse ont intensifié les réclamations. Le véhicule a été retiré ce jeudi 18 juin, par un hélicoptère.« Nous encourageons les gens à profiter des zones sauvages de l’Alaska en toute sécurité et nous comprenons l’emprise que ce bus a eu sur l’imaginaire populaire », a déclaré Corri Feige, commissaire chargé des ressources naturelles, dans un communiqué partagé sur la page facebook de Alaska National Guard « Cependant, il s’agit d’un véhicule abandonné et détérioré qui a engendré des efforts de sauvetage dangereux et coûteux. Plus important encore, il a coûté la vie à certains touristes. »Le communiqué indique que les discussions sont ouvertes quant au nouvel emplacement du bus. L’objectif étant que le public puisse continuer d’y accéder, dans un endroit sûr, cette fois.