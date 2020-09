Alberto Manguel offre sa bibliothèque de 40 000 livres à Lisbonne

photo : Alberto Manguel no Fronteiras do Pensamento 2014 - CC BY-SA 2.0

La signature du protocole entre l’écrivain argentino-canadien et le Maire de la Ville se déroulera le 12 septembre 2020, à la Foire du Livre de Lisbonne.« 2020 n’est pas que l’année des mauvaises nouvelles ! », a déclaré Fernando Medina, maire de Lisbonne. « Accueillir à Lisbonne la merveilleuse bibliothèque d’Alberto Manguel est une grande fierté et un symbole pour Lisbonne, ville d’ouverture et de tolérance. »« C’est un honneur et un plaisir de savoir que ma bibliothèque, après tant d’années d’attente, aura désormais comme maison la belle ville de Lisbonne », a affirmé Alberto Manguel.Constituée de près 40.000 livres, rassemblant les œuvres majeures de la littérature mondiale depuis les débuts de l’imprimerie et des essais couvrant de nombreux champs de la connaissance, la bibliothèque d’Alberto Manguel sera désormais installée dans le Palacete dos Marqueses de Pombal dans lequel la Ville de Lisbonne va créer un Centre de recherche sur l’Histoire de la lecture.Ce Centre de recherche sera placé sous l’autorité d’un Conseil honorifique réunissant entre autres :Margaret Atwood (écrivain), Chico Buarque (musicien, écrivain), Roger Chartier (Professeur au Collège de France), Laurence Engel (présidente de la Bibliothèque nationale de France), ou Salman Rushdie (écrivain).Essayiste, romancier, critique littéraire, éminent polyglotte, traducteur de réputation internationale, Alberto Manguel est né à Buenos Aires en 1948. Dès l’enfance, il se découvre une passion pour les livres. Adolescent, alors qu’il travaille dans une librairie, il fait la rencontre de Jorge Luis Borges, et devient pendant quatre ans l’un des lecteurs du grand écrivain, devenu aveugle. En 1968, il quitte l’Argentine, avant les terribles répressions de la dictature militaire.Il parcourt le monde et vit, tour à tour, en France, en Angleterre, en Italie, à Tahiti, aux États-Unis, au Canada, dont il prend la nationalité. Il se tourne vers l’écriture et se fait notamment remarquer par son magistral ouvrage Une histoire de la lecture. En 2000, il acquiert, dans un petit village du Poitou, un ancien presbytère où il installe les dizaines de milliers de volumes qui constituent sa bibliothèque.En 2015, il est nommé directeur de la Bibliothèque nationale d’Argentine, qu’il quitte en 2018. Jusqu’à l’été 2020, il réside à New York avant de partir vivre à Lisbonne, ville à laquelle il fait don de l’ensemble sa bibliothèque.Son œuvre, internationalement reconnue, a été couronnée de plusieurs récompenses littéraires dont le prix Médicis Essais, le prix Gutenberg, le prix Roger Callois, le prix Alfonso Reyes.