Alberto Manguel, politiquement indésirable en Tunisie ?

Alberto Manguel no Fronteiras do Pensamento 2014 - CC BY-SA 2.0

Depuis son ouverture, la Maison du Roman organisede nombreuses rencontres-débats autour du genre romanesque et invite plusieurs auteurs basés en Tunisie ou dans d’autres pays du monde. Or, une décision inattendue du ministère des Affaires culturelles, ce jeudi 18 février, est venue remettre en cause son calendrier.Alors que l’institution s’apprêtait à recevoir l’écrivain, traducteur et critique littéraire argentino-canadien Alberto Manguel ce 22 février pour donner une conférence sur « L’art de la lecture et la place de l’imaginaire dans le vécu actuel », le ministère a demandé à ce que soit annulée la visite. Et d'ordonner « de reporter l’accord sur la tenue de l’évènement jusqu’à l’arrivée du prochain ministre des Affaires culturelles du prochain gouvernement ».Depuis les élections présidentielles de 2019, le poste, actuellement occupé par Mohamed Zinelabidine, n'a pas encore été annoncé par le Premier ministre Elyes Fakhfakh. Lequel fait face à de nombreuses difficultés dans la composition de son futur gouvernement, dont le retrait du parti Ennahdha le 15 février dernier, comme le soulignait Jeune Afrique Cette décision impromptue a eu de quoi surprendre autant que désoler Kamel Riahi, dirigeant de l'institution littéraire. Lequel s’est empressé de communiquer au ministère des Affaires étrangères les répercussions qu'engendrerait une telle annulation, ainsi que le rapporte l’ Économiste maghrébin Une décision a de quoi mettre en difficulté les organisateurs et participants de la rencontre prévue avec Alberto Manguel, qui s’étaient déjà enquis des livres de l'écrivain pour préparer la conférence. L'invitation avait été annoncée fin janvier dernier, mais le ministère a choisi de communiquer son refus deux jours seulement avant le départ d'Alberto Manguel pour Tunis.Outre le bouleversement dans la programmation de la Maison du Roman, c’est aussi l’image de la Tunisie elle-même qui pourrait pâtir à son tour. L'institution est en effet l'une des principales structures du pays contribuant à la valorisation et à la reconnaissance de la création littéraire tunisienne à travers le monde.Et l'Économiste maghrébin de signaler: « Faut-il encore rappeler qu’un écrivain ou artiste est capable de promouvoir l’image d’un pays. »