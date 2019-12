Albin Michel se lance à nouveau dans la bande dessinée

« AM » pour Albin Michel (photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Le secteur de la bande dessinée, considéré comme l'un des plus florissants de l'édition française depuis quelques années, vient d'attirer un nouvel acteur. Le groupe Albin Michel, poids lourd des indépendants et classé quatrième parmi les éditeurs, en termes de chiffre d'affaires, annonce ainsi la création d'un nouveau département dédié à la bande dessinée, avec de premières parutions en avril 2020.Le département sera dirigé par Marion Jablonski, jusqu'à présent directrice du département jeunesse au sein du même groupe.Si ce n'est quelques noms d'auteurs, aucun détail supplémentaire n'est révélé, pour le moment, quant à la création de ce département BD.L'incursion plus avant dans la bande dessinée n'est pas une première pour Albin Michel, qui possédait auparavant la société Sefam, chargée de publier en albums les bandes dessinées parues dans les pages de L'Écho des Savanes. Le catalogue comptait donc des auteurs comme Cabu, Cabanes, Druillet, Jodorowski, Jul, Liberatore, Manara, Margerin, Pétillon, Reiser ou encore Wolinski...Cette société et son catalogue avaient été repris en 2007 par le groupe Glénat.La bande dessinée reste un secteur particulièrement prisé par les éditeurs, et notamment par les grands groupes. Editis, qui faisait figure d'exception, a récemment investi dans le groupe Steinkis (éditions Jungle, notamment) pour faire naitre une nouvelle maison d'édition BD.Ce qui n'empêche pas ce segment et le marché de connaitre des difficultés structurelles importantes : avec la multiplication de l'offre, de moins en moins d'auteurs parviennent à attirer l'attention du public. Si bien que la profession tout entière se manifeste pour repenser un système, alors que 2020 est sacrée Année de la bande dessinée par les pouvoirs publics.