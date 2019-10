Album : une BO “ musique de livre” pour le roman de  Jean-Baptiste Andrea

ActuaLitté, CC BY SA 2.0 ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Rêve, espoir, folie : Cent millions d’années et un jour compte parmi les petits bijoux de la rentrée littéraire. Si, si, nous vous en parlions ici avec un enthousiasme difficile à contenir En attendant de le (re)découvrir, il sera possible de se plonger dans la bande-son réalisée avec Volume Sonore, explique l’auteur. « Je suis passionné de musique et l’écriture est pour moi une façon détournée d’en faire. J’imaginais ce projet comme une forme musicale à part entière inspirée par le livre, mais écoutable séparément », affirme le romancier.Une BO de livre, pourquoi pas ? Mais plus, L’Iconoclaste, éditeur d’Andrea, parle d’une « musique de livre », qui « navigue entre les ballades atmosphériques teintées d’accents électro-acoustiques et les mélodies instrumentales douces et solaires, parsemées ça et là de brefs et saisissants moments de lecture ».Un album en trois temps, pour quarante minutes de musique, composée par A.del, James Kwet du label Volume Sonore et les musiciens Jad et Adey du groupe nigérian Skata Vibration.Dans son découpage, le premier pôle, relatif au passé du narrateur, propose des morceaux voluptueux et énigmatiques ; autre identité, les conflits et les troubles du héros sont abordés à travers des motifs rapides et répétitifs ; la dernière ambiance, elle, s’attarde sur des moments plus intimes où les animations mélancoliques de la musique incarnent les monologues intérieurs du narrateur.L’album est disponible sur les différentes plateformes de streaming et le 15 décembre, sortira un vinyle en édition limitée. Avis, avis… On peut même en écouter trois extraits ici