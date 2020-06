Alcool et Bukoliques pour le centenaire de Charles Bukowski

Premier ouvrage à paraître à l'occasion du centenaire de Charles Bukowski, Sur l'alcool, une anthologie de textes traduits par Romain Monnery, publiée par les éditions Au Diable Vauvert, le 13 août prochain en librairie.Un recueil de prose et de poésie, qui inclut des œuvres tardives et brillantes de l’auteur, où Charles Bukowski se transforme en bouteille. Celui qui s’autoproclamait « vieil homme sale » utilisait l’alcool à la fois comme muse et comme combustible, une relation conflictuelle responsable de certains de ses moments les plus sombres, comme les plus joyeux et inspirés.Dans Sur l’alcool, Abel Debritto, spécialiste de Bukowski, a réuni ses écrits de toutes formes et de toutes les époques sur la boisson. Ivre, Bukowski est capable d’être seul, d’être en société, d’être un poète, un amant, et un ami, bien que cela lui coûte souvent. Sur l’alcool est un puissant témoignage des plaisirs et des misères d’une vie d’ébriété, et une fenêtre sur l’âme d’un poète parmi les plus légendaires et les plus admirés.Autre titre consacré à l'auteur du Journal d'un vieux dégueulasse, Les Bukoliques, signé par Cédric Meletta aux éditions du Rocher, publié le 19 août prochain.À l'occasion du centenaire de Bukowski, Cédric Meletta s'empare de sa vie tumultueuse, de l'Allemagne de sa naissance à Los Angeles, et de l'œuvre — ses romans, ses nouvelles, ses poèmes, qu'il revisite avec style et originalité.« Poésie, goût pour l'alcool et les femmes, art du scandale, musique classique et littérature : rien de Bukowski n'échappe à la plume de Meletta. Bien plus qu'une biographie classique, Les Bukoliques, flânerie littéraire qui se lit “comme un roman”, offre ainsi aux lecteurs toutes les facettes de ce génie des lettres qu'était Bukowski », indique la maison d'édition.[À paraître 13/08] Charles Bukowski - Sur l'alcool - textes réunis par Abel Debritto et traduits par Romain Monnery - Au Diable Vauvert - 979-10-307-0360-3 - 20 €[À paraître 19/08] Cédric Meletta - Les Bukoliques - éditions du Rocher - 978-2-268-10411-9 - 18 €