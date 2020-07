Alexandre Astier reprend le “marathon éditorial” de Kaamelott : Livre IV

Un pur, certes, très méthodique





Pour étonnant que ce soit, Alexandre Astier, réalisateur de la série Kaamelott, et acteur au passage, ne rêvait pas de moutons électriques, mais bien de pouvoir tenir les scripts bruts des épisodes dans ses mains, sous la forme de livres. Chose faite : débarquée sur les écrans en 2005, la série s’est enrichie d’adaptations en bande dessinée et de cette publication des scripts. À ce jour, en grand format et poche (J’ai lu), on compte près de 70.000 exemplaires vendus.« Au cœur de cette série assez unique dans l’histoire de la télévision en France depuis 15 ans, il y a d’évidence l’écriture, le texte. Quand j’ai été invité par la production en juillet 2008 à Lyon à rencontrer Alexandre Astier et à assister au tournage de plusieurs épisodes du Livre/saison VI, j’ai vu des comédiens de rêve (François Morel, Claire Nadeau, Audrey Fleurot…) le travailler au point de croix et s’en délecter », se souvient Stéphane Watelet, éditeur chez Télémaque.Au global, la publication de l’ensemble des épisodes aurait tout du marathon éditorial : 2500 pages, 460 épisodes, à travers 6 volumes… « L’idée d’une édition scrupuleuse de ces mots qui ont embarqué des millions d’inconditionnels me fascinait, y compris naturellement dans une perspective commerciale. »Or, il s’est tout de même passé 10 ans entre la publication du Tome 3 et l’arrivée de ce Tome 4. « Nous étions un peu tristes – et surpris, car ça ne ressemble pas au “bonhomme” de s’arrêter au milieu du gué – d’avoir interrompu la publication au livre III. Lorsqu’il nous a proposé il y a quelques mois de reprendre l’affaire, on a enfin compris que la saga Kaamelott, c’était du temps long et que les cycles s’y bouclaient finalement toujours, inexorablement », poursuit l’éditeur, exténué.Et faut-il souligner qu'entre temps, Astier n'a pas chomé, avec l'adaptation du Asterix - Le Domaine des Dieux , entre autres projets peu chronophages...Alexandre Astier s’est également lancé dans la réalisation d’un film, découlant de Kaamelott. Date de sortie : 20 novembre 2020. Pour son éditeur, on a affaire à un titan. « Cet homme a créé en France, bien avant Éric Rochant sur le BDL, le rôle de show runner. Il l’incarne avec une “pureté” et un absolutisme exceptionnel (David Chase et ses Sopranos est un enfant de chœur en comparaison). Il a une vision à la fois panoramique et microscopique de sa création : des arches narratifs de fond aux choix typographiques sur la dénomination des épisodes, absolument tout est pensé et déterminé. »Rigoureux jusqu’à l’épuisement, Asiter a transmis cette méthode à ceux qui collaborent avec lui. Même « l’écriture d’un simple communiqué de presse est réglée comme une partition — et l’on connaît son tropisme musical », plaisante Stéphane Watelet. Enfin, plaisante à moitié : « En fait, c’est plutôt au spectacle fascinant d’un horloger helvète (Lyonnais en l’espèce) de haut vol qu’on est convié : chaque ressort, chaque rouage s’imbrique et s’assemble et on espère juste être à la hauteur pour contribuer à l’élaboration d’une mécanique et d’une construction uniques. »La sortie du Tome 4 sera suivie à l’automne de celle des deux derniers volumes qui accompagneront la sortie en salle du premier long métrage Kaamelott-Premier Volet.Vers l'infini et au-delà, n'est-ce pas, M. Astier ?