Alexandre Jardin : carte blanche sur Arte, dans Square Artiste

Ce 14 mars, ce sera au tour du romancier Alexandre Jardin de brosse le portrait d’un notaire devenu sculpteur et pose la question : comment devenir soi ?Le destin de maître Vincent Chauveau est tout autant un miroir tendu à nos renoncements qu’une invitation à oser. Ce notaire nantais a écouté son instinct pour devenir un sculpteur de plus en plus renommé.Pour Alexandre Jardin, qui en brosse un portrait sensible rythmé par la musique de François de Roubaix, cet artiste montre la voie : vivons plus, explorons-nous plus, créons plus !Par le biais de ce personnage atypique, l’écrivain ouvre une réflexion dynamique sur la liberté d’être et demande aux spectateurs : « Pourquoi pas vous » ?Diffusion à 1h le 14 mars. Et sur Arte.tv dès le 13 mars.