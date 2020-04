Alexandre Jardin : “Sans masques au 11 mai, le pays ne redémarrera pas”

Après 9 jours d’un travail obstiné, dans l’urgence, d’un groupe improbable de faiseux, après mille efforts (je suis si fier de notre bande !)nous présenterons ce vendredi un outil formidable pour notre pays. La société fera sa part, en se prenant en main à très grande échelle ! — Alexandre Jardin (@AlexandreJardin) April 22, 2020









Au sortir du confinement, la population se verra recommander le port du masque, sauf dans les transports publics, où il sera obligatoire. Manifestement. Le président en personne invite d’ailleurs les maires de France à investir « dans une logique de recommandation, pas d’obligation ». Soit. Mais comment fournir le public, et plus encore, les soignants, dont la liste des bénéficiaires sera élargie — pour ce qui est des masques professionnels ?Réponse d’Alexandre Jardin dans Le Point : « Nous lançons un appel général à toutes les bonnes volontés : que celles et ceux qui peuvent coudre, que celles et ceux qui peuvent fournir du tissu lèvent le doigt. » En effet, dès ce 24 avril, le site Masque Solidaire fera appel à chacun, pour produire des masques en quantité.« Si tous ceux qui le peuvent se mobilisent, nous serons en mesure de fournir des millions de masques », insiste-t-il. Et pour ce faire, il compte trouver du tissu partout où il s’en trouvera de disponibles : dans la mode, qui va avoir des stocks, mais partout ailleurs également. Même Le Bon Coin est mobilisé pour aider à la constitution de matière première.Les masques ainsi produits seront alors gratuits, « répartis sur toute la France et mis à disposition des Français par la grande distribution, en priorité aux personnes fragiles ou vulnérables ». Une initiative totalement bénévole, désintéressée et qui pallie les problèmes structurels profonds de l’État. Les dons réalisés pour venir en aide seront par ailleurs défiscalisés à la hauteur de 60 %.« La haute fonction publique qui a décidé en 2013 de ne pas renouveler le stock de masques n’aura pas à répondre de ses actes, alors que le moindre élu local va se retrouver devant les tribunaux à la première faute, tout comme les chefs d’entreprise, d’ailleurs », déplore l’écrivain.Question sécurité, si l’on peut faire feu de tout bois, on ne fait pas masque de tout tissu : il faut que la matière première permette de respecter la norme Afnor. Les détails sont d’ailleurs sur le site « Grâce au travail exceptionnel d’Isabelle Lefort de Paris Good Fashion, nous avons déjà recensé plus de 30 000 couturières disponibles et volontaires ! » Il suffit donc de postuler si vous avez un peu de temps libre…