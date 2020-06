Alexis Esmenard quitte Albin Michel, Gilles Haeri devient directeur général

ActuaLitté, CC BY SA 2.0





• Le pôle Éducation présidé par Mahin Bailly, qui regroupe Magnard, Vuibert, Delagrave, De Boeck Superieur et La librairie des écoles ;

• Dilisco, filiale de distribution dirigée par David Gobert, dont Francis Esménard prendra la présidence ;

• Le pôle Librairies, animé par Vincent Pelle, qui réunit sept librairies, dont la Librairie Albin Michel à Paris.

• d’un Secrétariat Général, confié à Guy Maucollot, Directeur administratif et financier du groupe depuis 2007, qui sera également en charge de la Direction des ressources humaines et de la Direction juridique ;

• d’une Direction des Opérations, confiée à Yves Lhommée, précédemment Directeur de la production et des achats de Flammarion depuis 2003, qui sera en charge des directions Production, Achats et Services généraux, ainsi que la Direction des systèmes d’information.



Si Alexis Esmenard demeure l’un des principaux actionnaires de l’entreprise, son départ implique un remaniement. Gilles Haéri, Président des Éditions Albin Michel depuis janvier 2019, est ainsi nommé, à compter du 1er juin, Directeur général de la holding du groupe, Huyghens de Participations, dont Francis Esménard conserve la Présidence.Seront sous sa responsabilité les fonctions support du groupe, ainsi que les différentes filiales opérationnelles :Gilles Haéri sera également en charge du développement éditorial du groupe, des acquisitions et de la stratégie numérique. À ce titre, il supervisera directement Adilibre, la filiale numérique d’Albin Michel.Les fonctions supports seront désormais organisées autour :Albin Michel est un groupe familial indépendant, occupant le 5e rang sur le marché de l’édition française. Il compte 750 salariés et a réalisé un CA d’environ 220 millions €.