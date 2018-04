Alexis Rérolle (Hachette Livre), président de la commission sociale du SNE

Alexis Rérolle a été élu à l'unanimité, précise le Syndicat national de l'édition, après le vote qui a eu lieu ce vendredi 13 avril. Sébastien Abgrall, directeur des ressources humaines du groupe Madrigall, a quant à lui été élu vice-président de la commission sociale.

Le Syndicat national de l'édition propose de découvrir les CV du président et du vice-président :

Alexis Rérolle est diplômé de Sciences-Po Paris et titulaire d’une maîtrise de droit des affaires (Lyon III). Il a travaillé 13 ans chez PSA où il a notamment occupé les fonctions de DRH de Peugeot Motocycles (aujourd’hui Peugeot Scooters), avant d’intégrer le groupe LVMH en qualité de DRH France, puis DRH Europe, de Dior Parfums et Cosmétiques. Il est directeur des ressources humaines du Groupe Hachette Livre depuis juin 2011.

Sébastien Abgrall est titulaire d'un DESS-master de droit et pratique des relations de travail (Paris-II Assas). Il a commencé sa carrière comme responsable des affaires sociales de LVMH Media, avant d’occuper les fonctions de DRH du groupe Les Échos, puis du groupe Le Parisien. Il est DRH du groupe Madrigall depuis décembre 2013. Il anime, depuis septembre 2017, le groupe de travail TAD du SNE, chargé de la négociation de la refonte du statut des travailleurs à domicile dans l’édition de livres.

Parmi les premiers dossiers à traiter par la nouvelle présidence de la commission sociale, on retrouve bien entendu celui que Sébastien Abgrall connaît bien, le statut des travailleurs à domicile, et notamment des correcteurs. Leur statut et leurs conditions de travail, qui ont déjà fait l'objet de plusieurs manifestations et autres questions à l'Assemblée nationale et au Sénat — celle d'Olivier Falorni, député de Charente-Maritime, date du 10 avril dernier — font l'objet de négociations depuis plusieurs mois, sans avancées notables.