Algérie : l'écrivain Yasmina Khadra, interdit de 21 CM ?

21 CM, présentée par Augustin Trapenard, est diffusée sur Canal +

« L’émission littéraire “21 cm” (Canal+) que M.Augustin Trapenard allait me consacrer à Oran en ce mois de décembre a été annulée faute d’autorisation de tournage refusée par le ministre de la Culture algérien » indiquait Yasmina Khadra sur sa page Facebook, ce 14 décembre. L'écrivain rappelle dans le même message que l'émission littéraire de Canal + est « apolitique », incriminant le ministère.La réponse du ministère de la Culture algérien, finalement, n'aura pas tardé, puisqu'il a publié sur sa propre page Facebook une réponse aux accusations de l'auteur.« Le Ministère de la culture tient à préciser que dans sa réponse le Ministère a expliqué qu'il n'était pas dans ses prérogatives d'établir le visa d'agrément pour l'équipe de tournage. Qu'il fallait donc se rapprocher des services du Ministère Algérien des affaires étrangères et de l'ambassade d'Algérie en France. À aucun moment le Ministère de la Culture a mentionné le refus d'octroyer le visa à Mr Yasmina Khadra pour le tournage », indique l'autorité publique, qui évoque « une mauvaise interprétation et non compréhension des procédures exigées et établies ».Contactée, la production de l'émission littéraire 21 CM confirme qu'une demande de visa a été faite en novembre dernier pour un tournage prévu à la fin du mois de décembre. Une demande doublée par un mail au ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, sur les conseils de Yasmina Khadra. Si la production n'a effectivement pas reçu de réponse de l'administration algérienne, « il n'y a pas vraiment d'affaire », selon eux, malgré les remous suscités en Algérie : les délais seraient dus aux lenteurs de l'administration.Sur Facebook, enfin, Yasmina Khadra a mis fin à la discussion avec un nouveau message : « Monsieur Mihoubi, je ne souhaite pas polémiquer. La procédure engagée par l'équipe de l'émission s'est opérée en fonction de la réglementation. On s'est adressé à l'ambassade d'Algérie en premier qui a certifié qu'Il fallait l'autorisation de tournage de votre ministère d'abord, ensuite saisir le Mae pour le visa. »Et l'auteur de conclure : « Le renvoi des responsabilités est un sport national. Il ne faut pas trop en abuser. »