Alice Bernard, nouvelle présidente des bibliothécaires de France

Le nouveau bureau de l'ABF, via Facebook

Fondée en 1906 et reconnue d'utilité publique en 1969, l'Association des bibiothécaires de France ou ABF est la plus ancienne association de bibliothécaires en France. Elle regroupe un peu plus de 3000 adhérents, aussi bien des bibiothécaires professionnels que des bénévoles, qui réfléchissent, débattent, se forment et promeuvent le rôle des bibliothèques dans la société.Le Conseil national de l'Association des bibliothécaires de France a élu les membres du bureau national et la nouvelle présidente de l'association, Alice Bernard, pour un mandat de 3 ans. Le bureau national qui entoure la présidence exécute les décisions du conseil national et assure la direction permanente de l’association.Nouveau bureau national :Alice Bernard, présidenteStéphane Dumas, vice-présidentLoriane Demangeon, vice-présidenteChantal Ferreux, secrétaireLisa Ferrer, secrétaire adjointeSébastien Lagarde, secrétaire adjointAgnès Garrus, trésorièreMartine Scius, trésorière adjointe