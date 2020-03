Aliénor, la nouvelle collection de romances historiques d’Harlequin

Ses lèvres étaient tièdes et soyeuses, au point qu’Anne eut envie d’y mordre doucement. Envie d’être audacieuse, en cette période de troubles qui faisait de demain un horizon incertain. Demain avait de toute façon une saveur d’interdit, tout comme Malo Jakez, cet homme incroyable, ancien corsaire du roi et conteur émérite à qui elle mentait depuis leur rencontre houleuse sur la lande. Car Malo incarnait tout ce qu’elle exécrait et portait le flambeau d’une République qui avait ruiné les siens. Un homme à qui elle ne pourrait jamais se lier, à moins de vouloir en perdre la tête pour crime de chouannerie…

La collection Aliénor sera caractérisée par des publications en format poche, avec un rythme de parution de deux titres tous les deux mois.C’est le livre Les Demoiselles du Cap Fréhel - Indomptable Anne qui inaugurera son lancement. Écrit par Léna Forestier, le titre sera présenté en avant-première le mercredi 11 mars à Lyon, ville dont est originaire l’auteure. La rencontre se tiendra au Anahera Café, de 15h à 17h. Elle se fera également en présence de Alana Scott pour sa nouvelle romance Life is Short, Love is Rare.La sortie en librairire de l'ouvrage est quant à elle prévue pour le 1er avril.Résumé de l’éditeur de Les Demoiselles du Cap Fréhel - Indomptable Anne :​​​​​​​Cette présentation du livre en région s’inscrit dans le cadre de la Romance Tour, mise en place par Harlequin pour l’année 2020. Chaque mois, la maison d’édition organisera une rencontre dans une grande ville de France autour de ses publications.Après la ville de Reims en février et de Lyon en mars, un passage dans la ville de Rennes est prévu en avril. Il sera suivi par un arrêt à Bordeaux en mai, puis d'un autre en juin à Lille.Pour les lectrices passionnées de romance, il est possible de participer aux rencontres de la Romance Tour en s'inscrivant via un formulaire en ligne, disponible à cette adresse , 15 jours avant l’événement. Un tirage au sort est mis en place pour sélectionner 10 lectrices.