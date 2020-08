Allemagne : 20 millions € pour les éditeurs et les libraires

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Le monde du livre allemand se réjouit d'une aide substantielle du gouvernement adressée à deux acteurs : les éditeurs et les libraires. « L'industrie du livre a beaucoup souffert de la crise liée au coronavirus », a souligné la ministre de la Culture, Monika Grütters, dans un communiqué de presse. « Les éditeurs et les librairies en sont les piliers. C'est pourquoi nous voulons les soutenir dans cette crise, et améliorer leur compétitivité. »Concrètement, ce sont 20 millions € que mobilise le gouvernement allemand pour ce soutien au monde du livre. L'aide aux éditeurs concerne les maisons dont le siège ou une filiale se trouvent en Allemagne pour la production d'ouvrages imprimés, numériques ou audio, hors droits d'auteur. Jusqu'à 7500 € pourront être versés par titre, une somme qui pourra grimper jusqu'à 10.000 € en cas de production plus responsable d'un point de vue écologique.Les conditions écologiques sont l'usage d'un papier recyclé ou certifié FSC, l'usage d'encres d'impression sans huiles minérales ou encore l'absence de substances nuisibles à l'environnement pour la fabrication du livre. L'aide minimale sera de 2500 €, indique le gouvernement, et 30 % des frais des différents projets devront être pris en charge par l'éditeur.Du côté des libraires, des sociétés allemandes comme des filiales en Allemagne pourront bénéficier des aides, à condition de faire état d'un chiffre d'affaires annuel inférieur à 2 millions € en 2019. L'aide versée, qui pourra aller de 1500 à 7500 €, viendra soutenir un projet portant sur les services en ligne de la librairie. Formation des libraires, création d'un site web plus moderne ou achats de matériels seront couverts par cette aide, à condition que 20 % des frais soient couverts par l'enseigne.Ces 20 millions € font partie du programme « Neustart Kultur » mis en œuvre par le gouvernement allemand. Ce dernier assure que d'autres aides, destinées notamment aux auteurs et aux traducteurs, viendront s'y ajouter, à hauteur de 10 millions €.