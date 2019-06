Allemagne : l'éditrice Karin Schmidt-Friderichs à la tête du Börsenverein

Stand du Börsenverein à la Foire du Livre de Francfort (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Karin Schmidt-Friderichs, cofondatrice, dirigeante et éditrice de la maison Hermann Schmidt, prend la tête du conseil d'administration du Börsenverein des Deutschen Buchhandels, qui représente les libraires et éditeurs d'Allemagne. Elle a été élue à 500 voix sur 943 votants.« Merci pour votre soutien, vos encouragements et votre confiance », a souligné Karin Schmidt-Friderichs à l'annonce du résultat. « L'industrie du livre fait face à des défis que nous ne pourrons relever qu'en mettant de côté nos différences, et si toutes les sociétés et maisons d'édition travaillent ensemble. »Avec son époux Bertram Schmidt-Friderichs, Karin Schmidt-Friderichs a fondé la maison d'édition Hermann Schmidt en 1992.Le chiffre d'affaires de l'industrie du livre allemande atteint 9,13 milliards € en 2018, à peu près stable par rapport à l'année précédente : la librairie reste le premier canal de la distribution, représentant 4,27 milliards € et 46,8 % de parts de marché. Le e-commerce, lui, représenterait 19,5 % des parts de marché.En 2018 toujours, l'industrie du livre s'est félicitée d'une hausse du nombre de lecteurs estimée à 300.000 personnes supplémentaires