Alliance française : Préserver le rayonnement mondial du réseau

Mi-janvier, le réseau de l’Alliance française sollicitait les pouvoirs publics, alertant sur le devenir même de l’organisation. Une fragilité provoquée par une vague de départs menaçait directement la poursuite de ses missions. À cette heure, toutes les solutions ne sont pas encore trouvées, mais l’Alliance se réorganise.





Alianza Francesa Málaga



À la suite de la démission de six de ses membres le 17 janvier dernier, le Conseil d’administration de la Fondation Alliance Française, réuni ce jeudi 1er février, a permis l’élection à l’unanimité d’une nouvelle administratrice, Mme Véronique Bujon-Barré, d’un nouveau Président, M. Michel Doulcet, et le renouvellement du Bureau constitué, outre de son Président, de Mme Hélène Carrère d’Encausse, Vice-présidente, M. Alain-Pierre Degenne, Vice-président, M. André Cointreau, Trésorier et M. Bernard Boucault, Secrétaire.

Le Conseil d’administration a réaffirmé les missions fondamentales d’animation, de modernisation et de développement que la Fondation mène au service du réseau des 834 Alliances Françaises, partout dans le monde, en faveur du rayonnement de la langue française et des cultures francophones.

Il revient à la nouvelle gouvernance de proposer les orientations stratégiques pour l’avenir de la Fondation en tenant compte d’un cadre budgétaire très contraignant et de travailler, aux côtés des acteurs de l’action culturelle extérieure de la France, à la réflexion sur la politique de développement de la langue française voulue par le Président de la République.