Allison Hill, nouvelle représentante des libraires aux États-Unis

Présidente et directrice de Vroman’s Bookstore, à Pasadena, en Californie, Allison Hill a été désigné directrice de l'American Bookseller Association, succédant ainsi, à compter du 1er mars, à Oren Teicher, en poste depuis 10 ans. Déjà engagée dans la représentation de la profession depuis quelques années, Hill fut notamment trésorière et vice-présidente de l'association des libraires indépendants de la Californie du Sud.« L'activité de libraire a toujours été un travail de rêve pour moi, et maintenant je remplace un job de rêve par un autre : l’occasion de redynamiser la conversation pour notre industrie et d’initier les changements nécessaires pour nous permettre de créer un modèle durable. C'est une époque difficile pour les libraires, qui nécessite de nouvelles idées et de nouveaux partenariats. C’est une période passionnante et je suis honorée et impatiente à l'idée d’assumer ce nouveau rôle », a expliqué Hill.Oren Teicher abandonnera ses fonctions le 1er novembre prochain, mais assurera la transition avec Hill jusqu'en mars. Parmi ces dernières contributions au sein de l'ABA, Teicher avait porté un important dossier contre Amazon auprès du Department of Justice américain.