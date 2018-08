Alma, roman inédit de Cizia Zykë, le gentilhomme de fortune

Cizia Zykë, c’était des romans avec de la testostérone à foison, de l’aventure et un auteur avec un passé de baroudeur ayant parcouru le monde. De l’Amérique du sud, où il vendit des objets d’art précolombiens, en passant par Toronto ou la Suisse, il aimait les drogues, le commerce pas forcément légal et bien d’autres choses.





Les éditions Taurnada avaient fait paraître en octobre 2017 un ouvrage de Thierry Poncet, Zykë, l’Aventure, qui retraçait l’amitié de ces deux hommes et « une folle histoire ». Cizia Zykë était homme hors du commun, aventurier qui connut la gloire littéraire avec ses récits, Oro, Sahara, Parodie, et ses romans, Buffet Campagnard, Paranoïa, etc., Son dernier roman, Oro & Co, était sorti chez Fleuve noir en 2009.

Peu avant, il fut entendu par la justice dans une affaire d’orpaillage : un éditeur l’avait sollicité pour une enquête sur ces pratiques et lui demandait d’infiltrer le milieu des trafiquants d’or de Guyane. L’auteur n’avait pas vraiment convaincu, en regard du matériel qu’il s’était fait livrer...

« Dans la perspective, selon lui, d’un reportage-documentaire, il avait fait venir par avion (à Saül) des quantités impressionnantes de matériel pouvant servir aux orpailleurs clandestins [...] Une façon toute particulière de s’immiscer dans ce milieu. Nous avons voulu y mettre un frein ».

L’aventure ne finissait jamais. En septembre 2011, pourtant, Zykë disparaissait, âgé de 62 ans, à Bordeaux.

La maison proposera début septembre un ouvrage, inédit à ce jour, où il signe une œuvre résolument atypique, conte noir et baroque, cruel et poétique, inclassable. Il avait livré juste avant de disparaître cette fable magnifique, offrant, en guise de testament d’écrivain, toute la richesse de son extraordinaire talent de conteur.

Une petite fille aux étranges pouvoirs vient au monde. Autour d’elle, c’est l’Espagne du Moyen Âge, barbare autant que raffinée, à la fois religieuse et brutale, où la reine Isabelle la Catholique s’apprête à chasser tous les Juifs du royaume. La petite Alma, celle qui parle avec Dieu, deviendra-t-elle le guide dont son peuple a besoin, ou bien sera-t-elle, comme tant d’autres, balayée par le vent mauvais de l’Histoire ? L’épouvante se mêle au comique, les destins s’enchevêtrent, aussi grandioses que pitoyables, dans un récit haletant, à la force d’une légende.

Cizia Zykë – Alma – Taurnada Editions – 9782372580465 – 9,99 €