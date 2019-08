Alphabet City 2.0 : Ben Eine peint les lettres de l'alphabet dans les rues de Londres

Ben Eine est connu pour avoir repeint une bonne partie de l’Est londonien. Son style est très reconnaissable : de grosses lettres colorées. Il est en effet passionné par la typographie comme il le confie à Creative Boom « Quand j’ai commencé à faire du street art, j’ai commencé par peindre des lettres individuelles sur des volets de magasins. Et je suis devenu légèrement obsédé par ça. En quelques mois, j’ai peint une soixantaine de volets autour de l’est de Londres —Shoreditch, Hackney, Old Street, Brick Lane. »Il fait partie des artistes à avoir popularisé le street art. Pour son nouveau projet, en collaboration avec Global Street Art et the Poplar Housing and Regeneration Community Association (HARCA), il peint de nouveau les 26 lettres de l’alphabet, de A à Z sur près de 40 volets de magasin à Chrisp Street.Mais cette fois-ci pour Alphabet City 2.0, il utilise une police différente pour chaque lettre, témoignant de l’évolution de son style. Dans le cas de certaines, Eine a collaboré avec les propriétaires de magasin pour leur attribuer une typographie pertinente.Il confirme : « Pour lancer Ourtypes, j’ai pensé qu’il serait intéressant de revoir mes lettres et de peindre l’alphabet de A à Z, mais cette fois-ci, de rendre la tâche encore plus difficile : peindre chaque lettre de l’alphabet dans une police de caractères différente. »« Ce que j’ai fait au cours des derniers week-ends, c’est peindre 37 volets dans au moins 20 styles de polices différents. Je n’ai pas encore fini, je vais continuer à peindre ces lettres sur d’autres volets au cours des prochaines semaines », poursuit-il.Eine explique l’objectif de son nouveau studio de création : « Our Types est une plateforme où moi et quelques amis — artistes de rue, graffeurs, designers — nous nous réunissons et concevons une typographie sur mesure, que nous transformons ensuite en produits sous licence à vendre. Nous voulons aussi travailler avec les marques, leur offrir quelque chose de nouveau et d’excitant qu’elles ne peuvent trouver ailleurs. »Voici la video de présentation :