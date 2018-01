Alter Real, nouvelle maison d'édition centrée sur les animaux

Ce mois-ci, une nouvelle maison de publication, à la fois numérique et papier, Alter Real Editions, centrée sur les animaux, vient d’être lancée. Des livres éclectiques en tous genres, d’auteurs célèbres ou inconnus, adressés à un large public, l’ambition est grande.







Alter Real Editions a une ligne éditoriale originale : les animaux jouent un rôle (premier ou second) dans les ouvrages publiés. C’est bien parce que Violaine Georgiadis, fondatrice de la maison, est passionnée de bêtes. « Elle vit entourée de chevaux, de chats et de chiens » précise le site. Selon cette dernière, « en créant Alter Real Editions, je réalise un rêve que j’espère partager avec de nombreux lecteurs : transmettre ma passion pour l’écrit et mon amour des animaux […]. »

Violaine Georgiadis est avant tout passionnée de littérature. Après un cursus littéraire, une licence d’anglais et une École de commerce, la voilà lancée dans le monde de l’édition. Son objectif ? Publier toutes sortes d’ouvrages : des livres de cuisine, des romans de littérature générale, de la Fantasy, de la Science fiction, du roman, des nouvelles, etc.

De surcroît, ces derniers seront disponibles au format imprimé et au format numérique. Certains livres sont également disponibles en impression à la demande, dans une perspective écologique.

En attendant que la maison et la diffusion (le diffuseur est e-Dantes et le distributeur numérique, Immatériel) se mettent en marche, six ouvrages sont disponibles dans des librairies en ligne type Amazon, Kobo, Fnac, Apple, Gibert, etc. Souhaitant toucher un public large, la maison d’édition promet des livres numériques à des prix étudiés.

Autre originalité : la publication de nouveaux auteurs. L’équipe de la maison d’édition a lancé un appel à textes en avril 2017. Puis, chaque auteur publié a été élu par un comité de lecture.

De plus : « Nous avons également à cœur de dénicher des romans publiés à l’étranger pour les faire découvrir aux lecteurs francophones. Nous avons d’ailleurs signé avec une auteure anglo-saxonne pour une série d’Urban fantasy et une auteure espagnole pour de la romance […]. » explique Violaine Georgiadis. Une nouvelle maison d'édition donc, aux objectifs ambitieux.