Amazon, 56,6 milliards $ sur le 3e trimestre : Alexa super star

C’est Noël très en avance pour Amazon qui vient de diffuser ses résultats financiers. La société a produit bien des services et objets ces derniers temps, pour préparer les fêtes – alors que certains ne sont toujours pas en vente. Mais avec 56,6 milliards $ de chiffre d’affaires sur le 3e trimestre, ça va aller.



Stock Catalog, CC BY 2.0





30 % de revenus de plus en regard de 2017, un bénéficie qui passe à 2,9 milliards $ – contre 256 millions l’an passé : le géant de la vente en ligne vient de clore une excellente séquence. Mais la Bourse, toujours pointilleuse, constate surtout que cela représente moins que les estimations avancées : conclusion, le titre décroche de 6 % à Wall Street.

Jeff Bezos, le grand manitou, ne peut que se féliciter de ces envolées économiques, manifestement très poussées par le secteur Amazon Business, qui pèse 10 milliards $ annuels. Et sans ralentissement. Ce pendant de l’offre grand public, à destination des professionnels, connaît une envolée significative.

En guise de client, Amazon compte des institutions éducatives, des administrations locales et la moitié des sociétés recensées par le top 100 de Fortune. « Ces organisations choisissent Amazon Business, car cela permet une transparence accrue des dépenses commerciales et une rationalisation des achats avec un meilleur contrôle », assène le patron.

Parmi les points forts de ces trois derniers mois, la nouvelle tablette Kindle Fire HD 8 et sa version Kids Edition, pour les enfants. L’arrivée d’une nouvelle génération du Kindle Paperwhite est évidemment un plus.

Mais c’est surtout l’assistant intelligent, Alexa, et l’enceinte Echo qui brillent : désormais, plus de 20.000 appareils sont compatibles avec l’enceinte. Qui se dote elle-même de nouvelles capacités et fonctionnalités. En réalité, le communiqué de presse de l’entreprise déroule le tapis rouge à Alexa qui « devient encore plus intelligent ».

Enfin, Amazon souligne le lancement de Prime Book Box, pour tous les membres de son service Prime : ce dernier est un abonnement qui sélectionne deux ou trois livres pour enfants, chaque mois. Le coût est de 22,99 $, soit une remise de 35 % en moyenne.

Ça va donc bien. Plutôt très bien. C'est en effet le 14e trimestre consécutif avec un résultat positif...