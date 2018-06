Amazon à Saran, entreprise commerciale ou activité industrielle ?

Simon Hayhurst, CC, BY NC ND 2.0

L’administration a pris cette décision après avoir effectué un inventaire dans les locaux de Saran. L’exploitation d’appareils et d’outils industriels pour la préparation et l’envoi des colis a fait pencher la balance. La République du centre détaille ces découvertes, comptant 233 appareils de levage et 72 chariots : pour l’autorité, il n’est plus question d’activité commerciale.



Et, au vu de la taille des locaux d’Amazon, la cotisation a connu une hausse non négligeable. Face à un tel changement, la marque s’est empressée de faire appel et de saisir le tribunal administratif d’Orléans afin de revenir sur la décision de l’administration fiscale. Amazon persiste et signe, elle n’est pas une industrie et ne sera pas taxée comme telle. Mais le tribunal d’Orléans s’est rangé du côté de l’administration fiscale et valide la décision de cette dernière.

Amazon devrait donc, a priori, mettre la main au porte-monnaie...