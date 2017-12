Amazon Author, nouvel outil pas si bêta pour les auteurs

Soucieux de conquérir un plus grand nombre d’auteurs indépendants, dont les œuvres alimenteront le service Amazon Unlimited, le cybermarchand met les petits plats dans les grands. Selon les premiers éléments, des écrivains déjà actifs sur Kindle Direct Publishing et d'autres viennent de recevoir un petit mot d’amour.



Par email, comme il se doit, Amazon invite ainsi les auteurs à prendre part au nouveau portail destiné à remplacer Author Central : Amazon Author. À ce jour, l’outil en place défie l’imaginaire – et les options qu’il propose feraient pâlir d’envie les organisations représentatives des auteurs en France.

Alors que ces dernières se battent contre les représentants des éditeurs au Syndicat national de l’édition pour obtenir une reddition de compte propre, Author Central offre, tout simplement, de disposer d’une solution miracle. En effet, il est possible sous un délai très bref d’obtenir les informations sur ses ventes, en termes d’exemplaires, mais également avec une approche géographique. Sidérant.





Qu’est-ce qu’Amazon Authors pourrait donc améliorer, en la matière ? D’abord, il faut se rappeler qu’Amazon chouchoute tout particulièrement les auteurs indépendants – en ce qu’ils constituent, de par leurs livres, une base de données considérable, et souvent exclusive. Le marchand est assez jaloux des biens qu’il commercialise, et ses contrats conduisent assez rapidement à des exclusivités de fait. Pour résumer : on vend sur Amazon et nulle part ailleurs...

Depuis plusieurs années, des espaces fleurissent, aménagés spécifiquement pour conquérir l’attention des auteurs et leur offrant des services aux vertus considérables en retour. Tout a été organisé avec le temps pour structurer des pages de présentation les plus dynamiques possible, favorisant l’interaction avec le client.

Rappelons qu’en 2008 déjà – et alors que le Kindle fêtait tout juste ses 12 premiers mois de commercialisation – une boutique baptisée Authors Store sortait des profondeurs d’Amazon. Lancée le 29 décembre, la solution de vente mettait principalement en avant des auteurs de renom, mais déjà toute personne souhaitant y participer était accueillie à bras ouverts. Et Kindle Direct Publishing, la solution d’autopublication, était alors encore à l’état d’idée fraîchement sortie des cartons – lancement en novembre 2007, simultanément au premier Kindle.

Amazon Author renoue donc avec le principe mis en place par la marque que de décliner des services autour de son nom. Déjà une première orientation. Elle propose « une solution unique pour personnaliser votre profil Amazon Author, gérer vos livres et plus encore, à travers le monde ».

Amazon Author Rank : un nouvel outil pour mesurer sa popularité



Accessible depuis les États-Unis, le Royaume tout aussi uni, l’Allemagne, la France, l’Espagne, l’Italie, l’Inde et le Japon, cette version bêta propose des biographies des auteurs dans chaque langue. Sidérant, vous dit-on. Sa conception aurait été améliorée, pour être pleinement utilisable sur smartphone ou tablette.

Les résultats de ventes de livres sont liés aux données fournies par Amazon, avec des classements de vente réservés en revanche aux États-Unis. Les données de vente Nielsen BookScan et les avis clients sont également regroupés tous sur ce même espace. En s’appuyant sur un profil unique, elle éviterait également aux auteurs de modifier des informations sur les différents sites d’Amazon.

La fonctionnalité n’est évidemment pas réservée aux auteurs indépendants, pas plus qu’elle n’a vocation à remplacer le compte KDP pour ceux qui en profitent.

