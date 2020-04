Amazon cesse de prendre les commandes de livres

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Le tribunal de Nanterre a ainsi ordonné à Amazon de ne préserver que 10 % de son business, sous peine d’une astreinte de 1 million € par jour de retard . La firme doit ainsi « restreindre l’activité de ses entrepôts aux seules activités de réception des marchandises, de préparation et d’expédition des commandes de produits alimentaires, de produits d’hygiène et de produits médicaux ».Dans une première réaction d’humeur, type chantage à l’emploi, la firme a ouvertement menacé de suspendre toute forme d’activité dans ses entrepôts . Une menace à peine voilée, qui dans l’option d’un chômage partiel des salariés coûterait alors autour de 600.000 € à l’État français.En attendant que l’entreprise interjette appel, une possibilité, elle clame en effet que « sans la possibilité d’exploiter nos centres de distribution en France, nous serions contraints de restreindre un service qui est devenu essentiel pour des millions de personnes à travers le pays qui souhaitent avoir accès aux produits dont elles ont besoin chez elles pendant cette crise ».Autrement dit, mettre un terme à l’ensemble de son activité serait plus rapide que de répondre aux injonctions de la justice.Selon les informations d’ActuaLitté, le message aura été très rapidement répercuté auprès de distributeurs : les livres ne faisant pas partie des produits de première nécessité, Amazon a notifié aux structures de distribution de ne plus préparer de commandes.En effet, les achats du client – qui passera par Amazon, et qu'il adresse ensuite logiquement aux distributeurs – ne seront tout simplement pas expédiées par les bons soins du cybermarchand.« Amazon nous a indiqué dans un courriel que nous serions tenus au courant de la possibilité de reprendre des commandes, et de la date à laquelle cela se fera », nous assure un distributeur. D’autres assurent n’avoir pour le moment reçu encore aucune précision du cybermarchand, mais s’attendre « à ce que les livres soient amplement mis de côté, après la décision du tribunal. Nous n’avions déjà plus que de rares commandes, et principalement pour des best-sellers », nous explique-t-on.De toute manière, Amazon vient de faire savoir qu'il ferme ses entrepôts pour une durée de cinq jours , du 16 au 20 avril, plaçant les salariés en activité partielle.« Pendant ce temps, pour fnac.com, pas de problème par contre. Quelle hypocrisie », grogne un éditeur. À cette différence que les salariés, pas plus que les syndicats chez Fnac ou ailleurs n’ont introduit de recours en référé contre leur employeur.En vérifiant sur le site Amazon.fr, on trouve régulièrement la mention suivante : « Commandez maintenant et nous vous livrerons cet article lorsqu’il sera disponible. Nous vous enverrons un e-mail avec une date d’estimation de livraison dès que nous aurons plus d’informations. Cet article ne vous sera facturé qu’au moment de son expédition. »ActuaLitté s’est pris au jeu et, horribile auditum, a commandé un ouvrage, dont la livraison est promise au 24 avril. Mais manifestement, les ouvrages peuvent encore être achetés. Reste à savoir quand ils seront effectivement livrés – s'ils le sont...