Amazon cherche une banque... pour ses clients

Les négociations ont débuté entre plusieurs grandes banques américaines et la firme de Jeff Bezos : Amazon souhaite proposer des produits bancaires à ses clients. JP Morgan Chase ou Capital One sont évoquées comme partenaires potentiels...





Miran Rijavec, CC BY 2.0



L’idée serait d’aboutir à une solution bancaire destinée aux jeunes et aux personnes qui ne disposent pas de comptes. À cette heure, très peu d’informations, les sources proches du sujet assurent que les échanges ne font que commencer. Cependant, cette évolution ressemble à une nécessité pour Amazon, dans la poursuite de sa stratégie globalisante.

On se souvient en effet que le développement d’un service de livraison personnel – via du transport maritime – avait posé les bases d’une indépendance de la firme. De quoi concurrencer des FedEx ou UPS, et leur coller des sueurs froides.



Pour le secteur bancaire, la donne est légèrement différente. Les règlements fédéraux sont particulièrement contraignants sur la question, expliquant pourquoi Amazon a besoin d’un partenaire pour faire aboutir son projet.

On souligne que JP Morgan Chase pourrait être un candidat des plus prometteurs : le PDG, Jamie Dimon, et Jeff Bezos, grand patron d’Amazon, ont beaucoup collaboré. Et notamment autour d’un partenariat autour de la réduction des coûts de santé, sous la tutelle de Warren Buffet...



via WSJ