Amazon délaisse ses outils d'aide à l'écriture, Storywriter et Storybuilder

Fin 2015, alors qu'Amazon devenait doucement l'une des plateformes les plus prisées en matière d'autopublication, la firme décidait de s'adresser plus directement à une autre catégorie d'auteurs, les scénaristes. Storywriter était né : il se présentait alors comme une plateforme d'écriture, connectée au cloud , pour saisir ses textes et les voir enregistrés en temps réel. Une sorte de Google Docs, en somme.Le petit plus qui faisait la différence résidait dans une fonction de formatage automatique, pour donner à l'ensemble l'allure nécessaire aux scénarii, de films ou de séries. Par ailleurs, Storywriter permettait, une fois le scénario bouclé, d'envoyer celui-ci aux services d'Amazon Studio, la filiale de production d'Amazon.C'est en cela que Storywriter faisait la différence, pour Amazon, en fournissant directement des textes susceptibles d'être adaptés et ensuite diffusés en exclusivité sur Amazon Prime... Cette convergence des services et filiales n'a toutefois pas pris, visiblement, puisque Storywriter appartiendra bientôt au passé : le 30 juin 2019, l'outil ne sera plus accessible, et les comptes des utilisateurs fermés.Dans le même genre, Storybuilder, une autre interface d'aide à l'écriture, également orientée vers les scénarii de films et de séries, fermera également ses portes. Cette fois, Storybuilder prenait la forme d'une sorte de tableau de liège virtuel, sur lequel l'auteur épinglait des éléments comme autant de pense-bêtes.Les services sans doute peu utilisés n'ont plus lieu d'être : dans une logique de rationalisation des ressources et des outils, leur disparition s'explique aisément.via The Digital Reader