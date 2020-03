Amazon : des livres, encore et toujours, mais d'occasion

Skitterphoto CC 0





Du neuf, ou de l'occasion

Compenser les stocks, facile





La marketplace, outil anti-éditeur (et auteur)

Le livre, un produit prioritaire, par tous les moyens





La littérature touchée, en attendant le reste

Il fallait un habile raccourci de pensée pour instiller dans l’esprit de chacun que les livres ne seraient plus des produits prioritaires. Le raisonnement était caduc du simple fait que les librairies ont dû fermer le 14 mars, dans la foulée des commerces non essentiels et des « lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays ».La terminologie du Premier ministre avait tout pour nous enduire d’erreur : non indispensable, non essentiel, le champ lexical devient facile à identifier. Aussi quand Amazon évoque des « produits prioritaires » , le cerveau confiné ne fait qu’un tour — et les médias se ruent comme un seul homme. Amazon arrête de vendre des livres.Du tout. Du tout du tout.D’abord, Amazon contacté par ActuaLitté s’est bien gardé de donner la moindre précision sur ces fameux produits prioritaires. Pas de liste, pas de critères, pas de date précise de mise en œuvre de ces dispositions nouvelles (et un brin autocratiques) : en somme, Amazon fait ce qu’il veut, quand et comme il le souhaite. Quitte à raconter n’importe quoi.Depuis le communiqué diffusé ce 22 mars, éditeurs, auteurs (et libraires) ont pu observer avec attention comment le marchand américain gère la vente de livres. En effet, constate un auteur : « Tous les livres ne sont pas restés en vente en neuf sur leur site. Quelques coups de sonde m’ont permis de constater que par exemple des livres de poche ne sont plus en vente qu’en occasion et numérique. »La mise en avant du numérique reste la marque de fabrique d’Amazon, qui présente les ouvrages à 0 € pour valoriser son offre Abonnement Kindle. Et procède de même avec les audiolivres intégrés dans l’abonnement Audible. Du miroir aux alouettes, comme il se doit, pour appâter le chaland distrait dans sa lecture des conditions générales de vente.En vérifiant cette intuition, on constate en effet que plusieurs titres ne sont plus vendus au prix que fixe l’éditeur, mais à des montants étêtés, rabotés, et plus si affinités. Paradoxalement, ces livres d’occasion atteignent parfois des prix unitaires nettement supérieurs à ceux que donne l’éditeur. On trouve ainsi un ouvrage en poche de Gabriel Garcia Marquez, vendu d’occasion pour quatre fois son prix neuf… Dans le même ordre d’idée, Les Furtifs d'Alain Damasio se retrouve à 49,90 € d’occasion… contre 25 € en neuf.Sans que rien n’indique cependant que cet état de fait n’était pas constatable avant la pandémie et le confinement. Les best-sellers se maintiennent, probablement du fait d’un stock suffisant, mais quid de cette offre d’occasion qui surgit ?Les hypothèses depuis ce 23 mars ont commencé à fleurir. « Ils commencent eux aussi à manquer de stock, toute la distribution est plus que ralentie. Et de toute manière, les commandes de réassort qu’ils opèrent sont inexistantes », nous assure un éditeur.Comparant les données de mars 2019 avec celles de mars 2020, les maisons sollicitées par ActuaLitté aboutissent à des différences de 25 à 50 % inférieures. Amazon a nettement diminué, chez certains, ses réassorts.Très rapidement, on suppose, on suppute, on se perd en conjectures : « Mon idée est qu’Amazon écrème sans consulter les éditeurs ses ventes en ligne pour ne garder que les plus gros vendeurs, ce qui nous rapproche de ce que l’on pouvait craindre : un marchand en position de monopole qui fait la pluie et le beau temps et qui a droit de vie et de mort sur les éditeurs selon ses propres impératifs. Mais je suis une langue de pute... », plaisante un auteur.Un éditeur, moins conspirationniste, nuance : « S’ils viennent à manquer de livres, c’est effectivement parce que les distributeurs ne les approvisionnent plus, pas parce que nous avons fait le choix de ne plus vendre chez eux. » La méthode Amazon est réputée : stocks courts et commandes au besoin pour répondre aux demandes des clients.Surtout que la firme dispose de solutions très diverses pour s’assurer d’une continuité de son activité. Le Syndicat de la librairie française le pointait d’ailleurs avec justesse : soit puiser dans les stocks propres de l’entreprise, soit passer par les vendeurs tiers — la fameuse marketplace. Il s’agit là de « vendeurs entreposant leurs stocks chez Amazon ou livrant depuis leurs sites », précise le SLF.Or, c’est bien la solution qu’a choisie le cybermarchand, quand les ouvrages viennent à manquer : commercialiser les ouvrages d’occasion, que les vendeurs du marketplace proposent. Le tout avec des frais fixes et un pourcentage prélevé, qui permettent de continuer à fournir la demande, sans que ni les auteurs ni les éditeurs ne soient rémunérés.Il est amusant de penser qu’Amazon s’échine à fournir des livres — donc à considérer la demande comme prioritaire — en s’appuyant sur cette manne des livres d’occasion. D’autant que cette démarche montre à quel point le cybermarchand pourrait, en cas de nécessité, se passer des éditeurs et des distributeurs.Lors de précédents conflits face au groupe Hachette , Amazon US avait d’ailleurs opté pour cette méthode : supprimer les livres neufs sortis des entrepôts de son site, pour ne plus commercialiser que les ouvrages de seconde main. De quoi satisfaire les clients, en privant les partenaires éditeurs de ressources essentielles.Le message sur les produits prioritaires visait-il alors à calmer les ardeurs de la librairie, remontée contre le cybervendeur ? La question reste entière, avec un début de réponse tout de même : non seulement les livres restent pleinement prioritaires, sans quoi l’offre d’occasion ne serait pas valorisée à ce point. Mais surtout, Amazon montre bel et bien que sa force de frappe n’a (presque) pas besoin de réassorts en nouveautés . En tout cas, pas en cette période.Ainsi, en rusant sur la notion de prioritaire, inscrite dans la continuité des déclarations de Matignon, Amazon écarte un moment les critiques de la librairie à son égard. Rappelons que certains n’hésitent pas à appeler au boycott de l’entreprise, pour venir en aide aux librairies indépendantes, tout en demandant à l’État d’intervenir pour contraindre la firme à cesser ses acheminents.Pourtant, les données montrent que les fournisseurs n’alimentent plus que les commerces qui ont le droit de fonctionner : les hypermarchés alimentaires, dont la sélection reste assez courte, puis la vente en ligne, Amazon, Fnac, Furet/Decitre, LaLibrairie.com, etc. Or, ce volume global représente un flux de 5 à 10 % — de quoi interroger sérieusement sur le besoin de maintenir des entrepôts ouverts, pour garantir les livraisons.« Cela semble surtout concerner la littérature », relativise une éditrice parisienne. « Mais en effet, en l’absence de réassort, Amazon prend les mesures pour que le commerce se poursuive. Effectivement, les auteurs et les éditeurs en feront les frais : dans la situation actuelle, c’est un coup de bambou sur la tête en plus. »Evidemment, la société Amazon n'a pas répondu sur ces points.