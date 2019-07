Amazon : des politiques veulent le retour de livres qui soignent l'homosexualité

chrisinphilly5448, CC BY SA 2.0

Le complot LGBT en action, bien entendu









Le choix du marchand, pas celui du politique

Le docteur Nicolosi, soucieux du sort d'hétéros perturbés





Censure, hypocrisie et... homophobie latente

Le psychologue, décédé en 2017, fut fondateur du NARTH, National Association for Research and Therapy of Homosexuality, en 1992. Il aura mis au point une méthode de traitement appelée « thérapie de conversion », pour corriger le penchant homosexuel. Pourtant, certains des patients auraient préféré le terme de torture à celui de thérapie. Avec des penchants, post-traitement, dépressifs voire suicidaires.Mi-juin, Amazon avait décidé de ne plus commercialiser les ouvrages du psychologue,Économiquement dommageable, la décision du cybermarchand avait fait monté au créneau le fils, Joseph Jr., dénonçant une censure autant qu’un lobbying venant de LGBT radicaux – qui seraient évidemment soucieux d’entretenir le flou sur la réalité de ces ouvrages et de la méthode.Et par conséquent, avec des relents de conspirationnisme, le fils jette le doute sur les réelles motivations… Il s’agirait en effet d’une tentative pour que l’hétérosexualité soit mise à mal, alors que le mouvement LGBT salue toute forme de liberté sexuelle. Passons.Soigner l’homosexualité revient, de toute manière, à considérer qu’il s’agisse d’une maladie. Et à ce titre, il y a encore et toujours des paires de baffes qui se perdent, même si la violence n’a jamais rien résolu. D’ailleurs, l’American Psychiatric Association avait pointé qu’aucune « preuve crédible qu’une intervention par traitement psychiatrique, puisse modifier l’orientation sexuelle de manière fiable, sans danger — que ce soit du point de vue de la santé mentale, une orientation sexuelle ne doit pas être contrainte ».Qu’Amazon refuse donc des ouvrages de pseudoscience n’est finalement pas si grave. En revanche, les conservateurs politiques, et à ce titre, les républicains savent faire preuve d’inventivité. La décision d’Amazon ne doit rien à une intervention gouvernementale, qui serait condamnable en soi : elle relève de la liberté d’un commerçant que de choisir les produits qu’il vend.Bien entendu, on apprécierait tout autant qu’Amazon puisse trier dans ses étals les ouvrages homophobes, xénophobes , et autres. Chaque chose en son temps, pourrait-on dire.Mais voici donc que les politiciens se piquent de sociologie et de médecine, et qu’un comité d’étude républicain, réunissant plus de 70 % des membres du Grand Old Party (GOP, nom traditionnel du parti), cherche à faire revenir les livres sur Amazon. Dans un document évoqué par Vice , on apprend qu’il est demandé aux membres de contacter la firme pour évoquer la « censure amazonienne ».Et de souligner : « Le Docteur Joseph Nicolosi, psychologue catholique, auteur et thérapeute, a écrit plusieurs livres pour aider les hommes en proie à des désirs, des attraits et de modes de vie homosexuels indésirables. […] Ces livres étaient disponibles sur Amazon jusqu’à ce qu’un militant LGBT demande, à plusieurs reprises, de retirer des “livres homophobes” du site web de la société. »Il s'agit de Rojo Alan, citoyen britannique, véritablement parti en guerre – parce que lui-même victime d'une de ces thérapies – contre les ouvrages de Nicolosi. À l’époque, Amazon s’était défendu en arguant que son métier est de fournir aux clients des ouvrages présentant tous les points de vue possibles. « Cela dit, nous nous réservons le droit de ne pas vendre certains contenus, tels que la pédopornographie ou toute autre œuvre inappropriée », concluait le porte-parole. Et en effet, les livres furent bien retirés.Or, si l’on parle de censure, c’est que les livres auraient disparu sans que l’on avance d’explication quant à une quelconque violation des politiques de vente de la forme. Accusant Amazon d’hypocrisie, alors que se retrouvent commercialisés des livres d’Hitler ou d’autres figures terribles, les républicains demandent donc le retour des ouvrages.« La communauté gay, un groupe soi-disant opprimé et marginalisé, détient un pouvoir fantastique aujourd’hui, et ce, sans égard pour les droits de ceux qui choisissent de ne pas le soutenir. Combien de temps faudra-t-il avant que le livre le plus lu au monde ne soit interdit parce qu’il présente une vision sombre de l’homosexualité ? » La Bible aurait-elle des soucis à se faire ?Aux États-Unis, dix-huit Etats ont interdit la pratique de la thérapie de conversion, et nombre d’organisations médicales de premier ordre ont manifesté expressément leur opposition à ce traitement, qui n’aurait rien d’un traitement en réalité. Il semblerait que 700.000 adultes LGBT aient pourtant suivi cette thérapie, apprenait-on dans une étude de 2018.Et plus important : si les livres de Joseph Nicolosi ont disparu, bien d’autres auteurs, écrivant sur le sujet, voient leurs ouvrages toujours disponibles. « Tout le monde est hétérosexuel. Certains d’entre vous peuvent rencontrer un problème d’homosexualité. Mais vous restez hétérosexuels », avait assuré le bon docteur, dans une intervention de 2004. Dont acte.