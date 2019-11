Amazon détruit des emplois : les libraires applaudissent Mounir Mahjoubi

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

C'est dans une note d'analyse publiée ce vendredi 22 novembre que Mounir Mahjoubi estime que 7 900 emplois ont été détruits en France en 2018 par Amazon, rapporte France Info . Dans le détail, ce chiffre s'obtient « en déduisant les embauches d'Amazon et des vendeurs tiers (12 337 emplois créés) aux suppressions d'emplois dans le commerce physique à cause des activités du site d'achat (20 239 emplois perdus) ».La productivité élevée au sein d'Amazon permettrait ainsi à la firme de dégager environ 600.000 € de chiffre d'affaires par salarié, contre 270.000 € environ pour les salariés d'une boutique traditionnelle, selon Mahjoubi. Une productivité qui se ferait bien souvent au détriment des salariés de la firme américaine, qui évoquent régulièrement des conditions de travail très difficiles.« Les Français doivent penser aux PME françaises pour leurs achats », a souligné le député LREM, qui affirme qu'il ne lance pas un appel « au boycott, mais un appel à la diversité économique ».Le Syndicat de la Librairie française, qui milite contre Amazon depuis plusieurs années déjà, se réjouit dans un communiqué des propos de Mounir Mahjoubi. « Le SLF rappelle que les librairies indépendantes, à chiffre d’affaires équivalent, génèrent 18 fois plus d’emplois qu’Amazon », indique-t-il en citant la Fédération du e-commerce et de la vente à distance.« La librairie est un commerce humain qui mise sur des femmes et des hommes qui aiment les livres, les défendent et les connaissent comme ils connaissent leurs clients “en chair et en os”. Si le réseau des librairies demeure le premier circuit de vente de livres en France, il n’en a pas moins perdu 1 500 emplois depuis dix ans, soit 12 % de l’effectif de la profession. Cette destruction d’emplois est notamment liée à la croissance continue d’Amazon sur le marché du livre durant cette période », ajoute encore le syndicat professionnel.Le syndicat, qui réunit quelque 600 librairies françaises, avait cosigné il y a quelques jours une grande tribune, publiée dans Le Monde , pour critiquer le Black Friday et Amazon.