Amazon domine le e-commerce français avec 29,7 millions de visiteurs

Médiamétrie et la Fevad (Fédération e-commerce et vente à distance) ont publié ce mardi 28 mai 2019 leur baromètre trimestriel de l'audience du e-commerce France. En moyenne 42,9 millions d’internautes ont consulté, chaque mois, au moins un des sites du Top 15 révélé par la société. Comme on pouvait s'y attendre, le géant Amazon écrase une nouvelle fois toute concurrence.



PhotoMIX-Company - Pixabay License





Pour rappel, Médiamétrie est une société spécialisée dans la mesure d'audience et l'étude des usages des médias audiovisuels et numériques sur le territoire français. Son étude trimestrielle concernant le e-commerce, en partenariat avec la Fevad, nous révèle qu'Amazon garde sa première place avec 29,7 millions de visiteurs uniques par mois.



Bien que l'entreprise de Jeff Bezos domine le classement, les sociétés françaises n'ont pas à rougir puisqu'elles occupent huit places du Top 15 des sites et applications de e-commerce les plus visités. On retrouve à la seconde place Cdiscount avec 20,1 millions de visiteurs uniques, suivi de FNAC.com avec 14,4 millions et Vente-privée avec 13,3 millions.