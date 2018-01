Amazon dresse le bilan des ventes sur l'année 2017, avec aisance

Le programme Kindle First avait été lancé chez nos voisins britanniques en octobre 2014. Il offrait, pour 99 cents, les titres d’Amazon Publishing un mois avant leur parution. Et bien entendu, pour les souscripteurs du service Amazon Prime, le livre était en l’occurrence gratuit... Kindle First est devenu entre-temps Amazon First Reads. Et fait recette.



Amazon est toujours fier d’annoncer ses grandes réussites, et toujours aussi jaloux des données chiffrées qui vont avec. On a cependant appris par un communiqué de presse qu’en 2017, les membres inscrits et payants au service Prime sont plus nombreux que les années passées. Pas vraiment un élément quantifiable.

Cependant, plus de « 5 milliards de produits ont été achetés via le service Prime, en 2017 », révèle la firme, sans offrir hélas un détail plus pertinent. Pourtant, ces clients spéciaux à travers le monde entier — comprendre, les territoires où Prime est proposé — se sont emparés des avantages inclus, plus que jamais.

Parmi ces outils, on retrouve l’ex-Kindle First, devenu Amazon First Reads. Avec un vainqueur, au rang de livre le plus lu par l’intermédiaire de ce service, Beneath A Scarlet Sky de Mark Sullivan. Nul doute que le livre aura prochainement une nouvelle existence éditoriale chez une maison traditionnelle, s’il est parvenu à convaincre autant de lecteurs.

D’ailleurs, en passant le livre audio de fiction le plus consulté, dixit le service Audible d’Amazon, n’est autre que Harry Potter and the Sorcerer’s Stone de JK Rowling, raconté par Jim Dale. Il ne s’agit pour autant pas de la meilleure vente, puisqu’en 2017 The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good Life de Mark Manson, et raconté par Roger Wayne, prend la première place : audiobook le plus acheté et le plus lu.

Côté ebook le plus lu et le plus offert, on retrouvera Origin: A Novel, le dernier roman de Dan Brown.

Chose amusante, Amazon s’amuse désormais à établir des listes des meilleures ventes en s’appuyant sur les treize librairies ouvertes ces derniers mois. Et apporte une donnée stupéfiante, tant elle semble inédite : un client sur sept qui a acheté un livre dans ces établissements a également donné un livre à un centre caritatif local pour les jeunes dans le besoin.

D’ailleurs, même dans ces boutiques, l’enceinte Echo a été le produit le plus vendu (sic !). Et manifestement, le Kindle Paperwhite aura été la liseuse la plus achetée au sein des librairies d’Amazon.

Enfin, quelques éléments particulièrement cocasses : l’ensemble des exemplaires de The Getaway de Jeff Kinney, qui ont été vendus durant toutes les vacances, atteignent la hauteur de 444 fusées Saturn V (qui mesurait 110,6 m). De même, tous les exemplaires vendus de Leonardo Da Vinci, la biographie signée Walter Isaacson, pèsent l’équivalent de 6026 litres de peinture.



De quoi recouvrir le plafond de la chapelle Sixtine 1592 fois et demie. Et ce, bien que Leonardo n’ait jamais pris part à la décoration de ladite chapelle… Mais l’anecdote n’a pas vocation à rester…