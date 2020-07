Amazon et Google n'excluent toujours pas les livres nazis

Photographie : illustration, Newtown grafitti, CC BY 2.0

BBC Click a mené l'enquête, et trouvé des dizaines de produits faisant référence au Ku Klux Klan et au suprématisme blanc dans les rayons virtuels des sites Amazon, Google et Wish. Des articles librement accessibles, que le public peut commander en quelques minutes seulement. Parmi ceux-ci, des ouvrages, affirme la BBC , qui évoque des livres « néo-nazis ».L'Anti-Defamation League (ADL), organisation américaine de lutte contre les discours de haine, affirme que les sociétés concernées devaient « être en permanence au fait de ce que l'algorithme recommande » et que ce dernier devait « se voir inculquer la responsabilité » pour ne plus recommander à l'achat de tels produits. En effet, les articles nazis apparaissaient dans les recommandations d'achats, selon la BBC.Évidemment, les différentes plateformes, sollicitées par la BBC, affirment que les produits en question ne sont plus disponibles, et que les vendeurs ont été sévèrement punis, ce qui reste impossible à vérifier. « Nous n'autorisons pas les publicités ou les produits vendus sur nos plates-formes qui promeuvent un contenu choquant ou incitent à la haine. Nous appliquons ces règles avec vigueur et prenons des mesures lorsque nous pensons que ces dernières sont enfreintes », a ainsi promis Google.Aux États-Unis, en Allemagne ou au Royaume-Uni, donc, Amazon a déjà été épinglé pour des faits similaires : la vente libre d'ouvrages clairement néo-nazis, racistes, et incitants à la haine.Dernièrement, c'est ainsi un livre destiné à la jeunesse, Der Giftpliz, que l'on trouvait sur Amazon . Celui-ci, écrit par Julius Streicher, a été publié pour la première fois en 1938 : dans ce contexte, il compare le peuple juif à des champignons toxiques, les amanites. Une métaphore antisémite, portée par un auteur qui soutenait ouvertement les thèses nazies : Amazon avait alors assuré qu'il était important « de donner accès à des discours écrits, y compris des ouvrages que certains peuvent trouver répréhensibles »...