Amazon explose encore les compteurs économiques

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Jeff Bezos va économiquement très bien, merci de vous en soucier. Passée de 51 milliards $ de chiffre d’affaires en 2018 à 59,7 pour ce T1, la société Amazon fait des merveilles. De même son résultat opérationnel atteint 4,4 milliards $ contre 1,9 milliard l’an passé sur la période.Côté livre, rien de bien passionnant, sinon l’arrivée du nouveau Kindle à 89,99 $, disposant d’un rétroéclairage, ou encore l’offre de trois mois d’utilisation gratuite pour tester Kindle Unlimited. Une offre qui amène à considérer le succès de cet outil, dont les conséquences ont parfois d’étranges répercussions Effectivement, la société entre dans une nouvelle ère de croissance, plus modeste, mais avec des bénéfices constants et en hausse. Les multiples investissements réalisés au cours des années passées ne s’arrêteront cependant pas : dans les tuyaux, un service d’expédition en une journée pour les clients Prime (contre 2 jours actuellement). Et qui coûterait quelque 800 millions $ pour fournir l’effort.Autre point intéressant, évoqué par le grand patron dans une lettre aux investisseurs, l’engagement de la société à travers Amazon Future Engineer : un programme de formation qui compte une centaine de bourses pour l’université, dispensées chaque année. « Nous finançons des cours d’informatique dans 1000 établissements du secondaire, et encourageons les plus jeunes à explorer le codage par le biais de camps de code et de programmes parascolaires », indique Jeff Bezos.Manger Amazon, commander Amazon, travailler Amazon… Une vraie fratrie.