Amazon inflige 500 € d'amende en cas de retard, prélevés sur les factures

Perdre 500 € ou un camion ?

“Amazon n'est pas une bonne nouvelle”

Voilà deux ans, l’entreprise avait en effet décidé d’imposer à ses fournisseurs une ponctualité sidérante. Les camions de la distribution acheminant les ouvrages vers les entrepôts logistiques se voyaient imposer une sanction : en cas de retard de plus d’une demi-heure, 500 € d'amende.Le procédé a de quoi sidérer, et les structures éditoriales possédant une filiale de distribution ont pu en tomber de leur chaise en recevant l’email qui les avertissait. Parce qu’Amazon ne négocie pas : il alerte charitablement, puis instaure autocratiquement.Le récit qu’en fait un responsable de grand groupe ne s’arrête cependant pas là : comme il devenait plus simple pour l’entreprise d’imposer son amende par autocompensation, les 500 € seraient prélevés directement sur la prochaine facture de l’éditeur. Si, si : admettons que c’est tout de même plus commode que d’attendre d’un fournisseur qu’il s’acquitte d’une amende passablement indue. Même si le procédé n'est pas tout à fait raccord avec les règles du commerce.Bien entendu, tenter de répondre ou de protester suite à la réception de l’email n’avait aucun sens. ll s’agissait en effet d’un envoi automatisé par une adresse noreply, empêchant toute forme de discussion. Ou de négociation : on se souvient comment le diffuseur Makassar avait eu toutes les peines du monde quand Amazon a révisé d’autorité la remise à lui concéder. Le diffuseur passait ainsi de 40 % à 45 %, sans autre forme de procès Un mois après ledit email, le camion du distributeur se présente — à l’heure — devant l’un des entrepôts : devant lui, une douzaine d’autres véhicules attendaient. Manifestement le traitement des réceptions avait légèrement débordé les équipes. Or, malgré la ponctualité du chauffeur, Amazon est venu prendre les clefs du véhicule ainsi que le permis de conduire du chauffeur, pour qu’il ne puisse pas repartir.Conclusion de l’orateur, qui restera anonyme pour d'évidentes raisons de confidentialité : « Donc, quand on est en retard, sans vous demander votre avis, ils prennent 500 €. Quand ils sont en retard, on vous prend votre camion. »Un exemple édifiant des « tensions constantes avec des gens qui ne respectent rien », souligne-t-il, considérant que les équipes dirigeantes en France se montrent très sympathiques, mais n’ont aucun pouvoir « et ne décident rien ». D’autant plus que l'anecdote ne concerne que le territoire français. Quand on observe l'acteur en position dominante outre-Atlantique, les histoires deviennent plus sinistres encore, mais laissent tristement présager de ce qu’il adviendra, d’ici quelque temps.L’avenir ? « Ils vont mettre la pression sur leurs fournisseurs, encore davantage », poursuit-il. « Amazon n’est pas une bonne nouvelle », poursuit l'intervenant. Pourtant, Amazon compte parmi les revendeurs de livres, et devient donc l’un des clients des éditeurs. « On est alors partagé entre le consommateur et le citoyen : chaque fois que vous pouvez acheter ailleurs que chez Amazon, n’hésitez pas. »Et de conclure : « Il y a des libraires. Même Fnac.com, c’est mieux. »