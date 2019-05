Amazon met en avant des produits religieux “par erreur”

Après les contenus négationnistes en mars 2019, les employés d’Amazon se seraient convertis à l'annonce de plusieurs contenus religieux. Une mise en avant encore faite « par erreur », selon le géant de la vente sur Internet. Les annonces ont alors été retirées sans penser, évidemment, aux conséquences. Certains petits vendeurs ont immédiatement vu la demande de leurs produits chuter à toute vitesse.



Une pseudo “nouvelle mise à jour de stratégie”



Quelques jours plus tôt, les vendeurs ont été informés par courrier électronique que leurs annonces avaient été bloquées en raison d'une « nouvelle mise à jour de stratégie » sur Amazon, qui interdisait toute annonce autour d'un produit à « contenu religieux ». Un représentant d'Amazon a été très clair auprès de la chaîne de télévision américaine CNBC : « les produits liés à une religion donnée ne sont pas autorisés à être annoncés ».



Cependant, toujours d'après le représentant de la firme de Jeff Bezos, « le courrier électronique visualisé par CNBC contient des informations inexactes et [les] politiques de longue date n'ont pas changé ». Une formation corrective devrait être dispensée aux équipes qui se sont chargées des différentes annonces.



En effet, lorsque CNBC a contacté d'autres employés d'Amazon au sujet de ces incidents, la société de Jeff Bezos a déclaré que ses politiques n'avaient pas changé et que les publicités n'auraient pas dû être retirées.



Lorsque l'on regarde de plus près les règles relatives aux annonces, il est clairement stipulé qu'il est « interdit [de mettre en avant] les contenus qui défendent ou rabaissent une religion. Les annonces peuvent contenir des références à la religion ou à une religion spécifique dans un contexte historique ou fictif si leur objectif premier est de divertir ». Avec toutes ces nuances, il y a de quoi devenir fou...



Des vendeurs amputés



Toujours selon le même représentant, les vendeurs qui « font actuellement de la publicité pour des produits liés à la religion » seraient clairement désavantagés et le géant de la vente pourrait bien suspendre leur compte en cas de récidive.



L'un des vendeurs en question, qui a tenu à rester anonyme, a déclaré à CNBC que l'arrêt brutal de la publicité en lien avec son activité avait entraîné une perte de revenus importante. La personne vendait des vêtements contenant des messages chrétiens et bibliques depuis deux ans. Ses produits étaient décrits comme des « cadeaux de mode chrétiens » et pouvaient inclure des citations bibliques ou à caractère religieux.



« Nos revenus sur Amazon sont directement liés à la publicité que nous faisons, ce qui serait donc très préjudiciable à notre activité », a-t-il déclaré dans un courrier électronique. Le vendeur a même fait remarquer qu'il existait des annonces visibles pour d’autres produits religieux, comme celles concernant les différentes éditions de la Bible.



En guise de réponse, Amazon aurait simplement expliqué qu'i existe des millions d'annonces sur leur site. Les équipes sont donc obligées de décortiquer par phase l'ensemble des annonces afin de sélectionner et supprimer celles qui ne correspondent pas à leur politique de vente.