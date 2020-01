“Amazon nous a détruits” : l'Italie perd une de ses plus anciennes librairies

Pas la vente en ligne, non : Amazon





La nouvelle a tout d’abord été communiquée aux clients, aux fidèles, comme un secret. Puis, Nadia et Sonia Calarco ont officiellement annoncé la fermeture de ce lieu historique, sur Facebook. « Nous avons investi toute notre énergie pour tenter de faire du mieux possible », indiquent-elles, remerciant chaleureusement les clients, pour leur affection.Située sur la place Arbarello, elle a fermé le 28 décembre, pour ne plus jamais rouvrir. Née en 1802, la librairie pouvait encore se targuer d’être la seconde plus anciennement fondée dans le pays. Mais déjà, le déménagement depuis l’historique rue Garibaldi avait laissé des traces.Une vitrine moins grande, et donc des clients moins attirés, de quoi accélérer le processus progressivement. « Au fil des années, leur nombre a diminué peu à peu. »Pour elles, le coupable est tout désigné : Amazon. Pas le commerce en ligne, non. Amazon, « qui a tout d’abord attiré les clients uniquement avec des remises folles, parce qu’en Italie, il manque une loi qui protégerait les libraires ». En somme, une législation sur le modèle français ou allemand, d’un prix unique fixé par l’éditeur, et qui se retrouve imposé à tous les revendeurs.Une uniformisation tarifaire, pour que la concurrence ne se joue plus qu’à un niveau commercial, d’accueil et de conseils.Pas faute pourtant d’avoir conçu une loi, qui tarde encore à prendre le chemin des sénateurs, et manque toujours à l’appel. Elle suscite d’ailleurs une véritable polémique au sein des professionnels : les grands groupes y sont farouchement opposés, les indépendants, libraires ou éditeurs, la souhaitent de tout cœur.Et puis, les consommateurs d’aujourd’hui ont pris l’habitude de « recevoir leurs produits à la maison, en très peu de temps, avec une livraison incroyable ». De mauvaises habitudes, qui renforcent le sentiment que la librairie n’est pas en mesure de rivaliser. « L’alternative à la fermeture était de rejoindre une franchise, mais c’est un choix qui ne nous appartient pas », poursuit Sonia Calarco.Les deux sœurs de conclure : « Merci à notre mère, qui nous a soutenus moralement et économiquement, attendant silencieusement que nous trouvions la force de dire “Ça suffit”. »Un morceau de l’histoire italienne de la librairie, de l’édition, vient de se perdre. À jamais de toute évidence.via La Repubblica | Crédits photo : librairie Paravia