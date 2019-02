Amazon pèserait 6,6 milliards € de chiffre d'affaires en France

(Province of British Columbia, CC BY-NC-ND 2.0)

Selon de premières estimations réalisées par Kantar, Amazon aurait réalisé plus d’un milliard d’euros de progression, en valeur absolue, sur l’année passée. Soit 18 % de mieux qu’en 2017, et ce, principalement du fait de la marketplace, qui représenterait 80 % de la progression. Ce qui place le cybermarchand à un résultat de 6,6 milliards € de chiffre d’affaires en France.Kantar en déduit donc que la France représente 11,5 % de l’ensemble de l’activité d’Amazon à travers la planète — ce qui représente 57,3 milliards € sur l’an passé.Plus intéressant encore, Amazon France pèse pour 17,3 % de parts de marché, ce qui le place en première position, deux fois plus important que le deuxième du classement opéré, Cdiscount.Le profil est d’ailleurs significatif : 20,3 % de parts de marché chez les hommes, et 18,5 % chez les 35-49 ans (sans distinction de sexe). C’est par ailleurs dans l’est de la France que la société américaine est la plus performante : 20,3 % de PdM, puis vient le Centre, avec 19,3 % et la région parisienne, avec 17,9 % de PdM.« Kantar Worldpanel estime à 21,2 millions le nombre d’individus (+ 925 000) qui ont passé commande sur Amazon en 2018 dépensant chacun un total de 312 € », indique le panéliste. Ce qui représenterait 8,8 commandes en moyenne par client – 1,4 de plus que l’an passé, pour un montant unitaire de commande de 36 €.Et la fidélité des acheteurs se constate aisément : les clients réalisent 22 % de leurs achats en ligne sur Amazon.Enfin, de la matière pour les professionnels du livre, Amazon disposerait de 50 % de parts de marché sur le secteur du livre, puis 44 % pour les jeux et jouets… ainsi que 42 % sur les arts de la table. À l’instar des auteurs américains, les écrivains français pourront certainement se plaindre de ce que cette mainmise confère à l’Américain un pouvoir de nuisance réel sur l’édition et la vente de livres Pour l’ensemble du e-commerce, Kantar pointe que les plus actifs dans leurs emplettes sur la toile sont les jeunes de moins de 25 ans, dans des villes de taille moyenne (moins de 100.000 habitants), ainsi que pour l’agglomération parisienne. Les classes aisées et supérieures sont également très impliquées sur le net.Toutefois, la croissance du e-commerce s’est ralentie en 2018 à compter du mois de septembre et jusqu’en décembre. Seul le mois de novembre, largement suivi avec son Black Friday, a réalisé 10 % de hausse en regard de 2017.Dans le cas d’Amazon, le quatrième trimestre a accusé le coup d’une croissance de seulement 1,1 %, « avec un mois d’octobre assez difficile », relève Kantar. Toute la difficulté de ces données est qu’Amazon ne communique de chiffres qu’au compte-gouttes. Les résultats communiqués indiquent un chiffre d’affaires de 232,9 milliards $ à travers l’ensemble de ses services — et principalement celui du cloud computing.