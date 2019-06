Amazon pourrait bientôt compliquer la vie des “petits” fournisseurs

(photo d'illustration, Stock Catalog, CC BY 2.0)

La marketplace avant tout

Tandis qu'Amazon empilait les parts de marché, certains vendeurs optèrent pour le statut de fournisseurs : ces marques prodiguaient un certain stock de produits à Amazon, qui achetait ces derniers pour pouvoir ensuite répondre plus rapidement à la demande. Ce système assez classique de constitution d'inventaire a fait ses preuves pendant quelques années, mais Amazon souhaiterait en réduire la voilure au cours des prochains mois.Toujours à la recherche d'un moyen de réduire ses coûts pour optimiser ses bénéfices, la firme de Jeff Bezos aurait dans l'idée de cesser la constitution de stock auprès de certains fournisseurs, ceux dont les produits ne sont pas régulièrement commandés. Amazon leur préférerait des valeurs sûres, avec des marques comme Sony ou Lego, afin de ne jamais risquer la rupture de stock.Bien entendu, Amazon s'est empressé de démentir les rumeurs : « Nous évaluons les relations avec nos partenaires commerciaux de manière individuelle, selon la procédure habituelle, et toute spéculation sur une importante réduction de vendeurs est incorrecte », a affirmé un porte-parole de la firme.Le mal est fait, cependant : plusieurs vendeurs craignent de devoir prendre en charge leur propre stock, et finalement de dépendre un peu plus des services qu'Amazon peut facturer aux utilisateurs de sa plateforme. En effet, le recours à la fameuse « marketplace » d'Amazon permet à ce dernier, en plus d'une marge confortable sur le prix de vente, de facturer l'emballage et l'expédition des produits.Au regard des derniers bilans économiques d'Amazon, la décision se comprendrait assez facilement, par ailleurs : la « marketplace » d'Amazon, qui repose sur l'activité et les ventes des vendeurs indépendants, fait partie des premières sources de revenus de la firme . Convertir des vendeurs partenaires en utilisateurs de la marketplace permettrait ainsi à Amazon de réduire ses coûts et potentiellement d'améliorer ses bénéfices.Les spécialistes parlent d'ores et déjà d'un des plus importants changements au sein de la stratégie d'Amazon, en place depuis des années. « Amazon n'accorde généralement pas beaucoup de délais et les marques vont se retrouver en difficulté », souligne James Thomson, spécialiste du ecommerce, auprès de Bloomberg . « S'ils appliquent ces changements rapidement, les marques devront réagir avant la fin de l'été à moins de voir leur trimestre en situation très délicate. »