Amazon regroupe les critiques de livres pour enrichir ses conseils

Jusqu’à présent, Amazon avait pris soin de cloisonner les espaces de ventes : entre les extensions CO.UK, .CA, .COM et ainsi de suite, les avis des uns restaient méticuleusement en place. Les vannes semblent ouvertes, dans le monde anglophone désormais : on retrouve en effet sur la version américaine les avis déposés sur les plateformes britannique et canadienne.Mieux : l’entreprise a su valoriser cet apport en le qualifiant de « meilleures critiques internationales ». Et bien entendu, la note finale laissée par les chroniqueurs bénévoles est prise en compte dans la note globale.La procédure n’est pas encore généralisée a constaté le Digital Reader — tous les livres ne se voient pas enrichis de ces commentaires de même que l’Australie ne semble pas encore avoir rejoint les rangs.Point intéressant, Amazon met en place un système permettant de traduire, pour l’instant en anglais, les critiques déposées sur des ouvrages. Ce qui laisse clairement entendre que toutes les chroniques se retrouveront à terme sur l’ensemble des extensions territoriales de l’entreprise.David Meulemans, directeur éditorial des Forges de Vulcain, le rappelait récemment dans nos colonnes. Tout le modèle de la recommandation par Amazon vise avant tout à optimiser le parcours des clients « En 1999, Amazon employait des êtres humains pour établir des recommandations en fonction des achats de ses clients. Une chercheuse leur indique qu’au regard du volume d’informations que possède Amazon, un automate serait sans doute plus efficace (et moins coûteux) que ces quarante critiques en ligne.Amazon met alors en compétition ses critiques humains et son automate et demande aux clients de voter. L’automate remporte haut la main la compétition et Amazon fait monter alors à un tiers le volume de son chiffre d’affaires produit par les recommandations : vous avez acheté ceci, vous aimerez cela. »