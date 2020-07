Amazon retire un livre négationniste de la vente, à la demande d’un lecteur

Livres antisémites, négationnistes, ou encore conspirationnistes : ce n’est pas la première fois que le cybermarchand se retrouve pointé du doigt pour la commercialisation d’ouvrages jugés inappropriés. Un certain Shunt Jarchafjian a récemment contacté Jeff Bezos, après avoir découvert sur sa marketplace un titre qui niait le génocide arménien. Résultat : Armenian Genocide, a Big Lie a été retiré de la vente.







Après avoir eu connaissance du retrait de plusieurs ouvrages révisionnistes présentant l’Holocauste comme un mythe sur Amazon après la mobilisation de plusieurs associations juives, Shunt Jarchafjian a voulu enquêter sur la présence d’ouvrages qui contestaient le génocide arménien sur la plateforme de vente.



Sa quête aura été de très courte durée, puisque quelques clics plus tard, l’homme tombe sur « le plus flagrant de tous les livres négationnistes du génocide » : Armenian Genocide, A Big Lie, signé par un universitaire turc, Dr Ali Nazmi Cora. Outre le fait d’être vendu par Amazon, l’ouvrage a également été publié par CreateSpace, le service d’autopublication géré par la multinationale, en 2015, indique Google Livres.



« Et voilà de la propagande négationniste, vendue par le plus grand libraire au monde, juste à côté de livres écrits par des historiens réputés. Ce devrait être un crime de couper un arbre pour imprimer ces déchets » explique-t-il dans une tribune, publiée par le journal arméno-américain

Le négationnisme dans le milieu universitaire



Chercheur et académicien turc, Dr Ali Nazmi Cora est l’auteur d’une cinquantaine d’ouvrages. Après avoir obtenu son doctorat de l’Université Marmara à Istanbul, il a enseigné l’histoire et les sciences politiques, en Turquie, mais également aux États-Unis où il vit actuellement.



Pour Shunt Jarchafjian, il n’est pas rare que le négationnisme fasse surface dans le milieu universitaire turc. Et d’ajouter qu’il s’agit même de la forme la plus dangereuse qui soit. « Chaque année, le gouvernement turc dépense des millions de dollars dans une campagne ratée afin de nier le génocide arménien », assure-t-il.



« Financer des universités pour réécrire et réviser l’histoire est une triste tentative de cacher la propre culpabilité de la République de Turquie. Le financement des chaires d’études turques dans les universités américaines et l’octroi de subventions aux “historiens” ne sert qu’à un seul objectif, acheter l’histoire. Il y a certains “universitaires” qui se sont fait un nom en répondant au programme de négation de l’État turc et en publiant des livres “d’histoire” qui visent à annihiler les efforts de reconnaissance du génocide et à promouvoir la haine. »



“Une victoire arménienne”



Face à la commercialisation d’un tel ouvrage, Shunt Jarchafjian décide d’envoyer un mail à Jeff Bezos, PDG d’Amazon. « Chaque jour où cette littérature est disponible sur Amazon est un nouveau jour où la société profite du commerce de titres faisant la promotion du négationnisme, du conspirationnisme et de mythes anti-arméniens », pointe le courriel, présenté dans son intégralité sur le site du média Asbarez.



Et de continuer : « J’espère qu’Amazon restera fidèle aux principes qu’il revendique et apportera les modifications appropriées et nécessaires pour résoudre ce problème. »



Shunt Jarchafjian a affirmé avoir eu une réponse très rapide de la part d’un membre de l’équipe d’Amazon qui reconnaissait avoir retiré le titre de la vente. « Le livre que vous avez mentionné, Armenian Genocide, A Big Lie du Dr A.N. Cora, a été supprimé de notre site web. Si vous souhaitez que nous examinions d’autres titres spécifiques, veuillez répondre à cet e-mail. »



Après vérification, la version numérique de l’ouvrage n’est également plus disponible sur la plateforme Google Livres, contrairement au site américain Academia.edu, où il est possible de le lire en accès libre.



Shunt Jarchafjian a déclaré avoir signalé d’autres titres auprès du géant du e-commerce et espère qu’ils feront l'objet de mesures similaires. « Ce n’est pas une victoire personnelle, c’est une victoire arménienne », conclut-il, avant d’ajouter que le chemin à parcourir est encore long : « Nous avons tous un travail à faire. »



Photographie : pixabay license