Amazon se lance dans l'édition de non-fiction au Royaume Uni

Amazon Publishing se lance dans une nouvelle aventure. Il s'attaque cette fois-ci à la publication d’ouvrages de non-fiction au Royaume-Uni avec sa marque Little A. Aux États unis, la marque est déjà implantée et publie des ouvrages de fiction et de non-fiction. Au Royaume-Uni, Little A s’ajoutera aux quatre autres marques Amazon déjà présentes sur le territoire : Thomas & Mercer, Lake Union Publishing, Montlake Romance et 47 North.



Et pour parvenir à constituer son catalogue, Amazon fait appel aux agents d'auteurs, afin de recevoir un éventail plus diversifié de références allant de l’histoire, à la science en passant par le lifestyle et la culture populaire. « Nous recherchons des contenus stimulants, progressistes et qui donnent à réfléchir ».



Les agents ayant déjà pris connaissance de la nouvelle et contactés par le site The Bookseller se disaient ravis de cette nouvelle initiative. D’après Laura Deacon, directrice de la publication, la branche éditoriale d’Amazon est elle aussi « très enthousiaste à l’idée d’explorer le monde de la non-fiction par des auteurs britanniques pour quelque temps ».



Le directeur d’Amazon Publishing UK, Eoin Purcell, a déclaré que « la croissance de la branche britannique d’Amazon Publishing est quelque chose que nous sommes vraiment heureux de mettre en œuvre. Il y a déjà eu des soumissions très prometteuses de la part des agents et nous avons hâte d’en recevoir plus ».



« Nous recherchons des auteurs britanniques qui n’ont pas peur de défier le statu quo et qui savent trouver l’inspiration et la poésie dans le quotidien. Nous avons quelques textes brillants dans notre liste et annoncerons bientôt nos premières acquisitions de non-fiction au Royaume-Uni » ajoute Laura Deacon.



L’agent littéraire Robert Caskie, de l'agence Caskie Mushens, accueille la nouvelle à bras ouvert. « Je pense que c’est génial qu’Amazon fasse ça », rapporte The Bookseller. « Cela ne peut qu’accroître le lectorat de tous les types de non-fiction et cela signifie qu'il y aura plus de possibilités pour les écrivains d'être publiés. » Il espère également que l’initiative d’Amazon inspirera d’autres éditeurs afin d’augmenter le ratio de publication des ouvrages de non-fiction.





L’agent Piers Blofeld, de Sheil Land Associates, était plus prudent quant à cette annonce. Il a déclaré : « Bien que je sois toujours heureux de voir les éditeurs se lancer dans de nouveaux types d’édition, je ne suis pas certain que cela fonctionnera. C’est toujours difficile de savoir avec Amazon, car ils partagent peu de données. Ils ont pris beaucoup d’initiatives par le passé... dont plus personne ne parle aujourd'hui. »