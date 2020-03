Amazon vend sa technologie de boutique sans caissiers, Just Walk Out

go, Go, GO !

Une carte de débit suffit

Les salariés remisés

Son système existe depuis quelque temps déjà, sur un modèle simplissime : on scanne son smartphone à l’entrée d’un portique. Ensuite, on fait ses courses et fin de la conversation, on s’en va. L’ensemble des emplettes réalisées sera comptabilisé et débité du compte client sans plus d’histoire.Fin de l’attente aux caisses, plus efficace que les bornes où l’on doit scanner son produit soi-même, Just Walk Out découle d’Amazon Go, présenté en décembre 2016.Plusieurs partenaires sont prévus, mais aucun ne sera nommé. En revanche, le principe d’Amazon Go a déjà fait ses preuves — il pourrait représenter quelque 50 milliards $ selon Loup Ventures, cabinet d’analyse.Dilip Kumar, vice-président du commerce de détail physique et des technologies chez Amazon affirme cependant qu’aucune projection n’est posée. Les acheteurs définiront s’ils apprécient, ou non, le principe.À la différence d’Amazon Go, Just Walk Out nécessite une carte de crédit devant le tourniquet à l’entrée. Ces derniers arboreront la marque d’Amazon, mais les revendeurs contrôleront le reste de la communication. À cette heure, si la techno conviendrait tout à fait à la concurrence, la firme ne fait aucune spéculation.Pour parvenir à ce niveau de captation de données, un réseau complexe de caméras et de capteurs de poids dans les rayons devra être mis en place. C’est qu’il faut maîtriser le moindre mouvement des clients pour garantir que les produits achetés seront bien payés. Selon LSA , il faudrait tabler sur 600 à 700.000 € d’investissements, comme l’indique un revendeur français approché pour une boutique de 200 m2.Or, l’une des questions posées par cette solution reste le suivi de la clientèle : les entreprises qui souhaiteraient développer une base de données autour de leurs consommateurs pour nourrir des communications spécifiques en auront-elles les moyens ? Amazon, à cette heure, connecte la carte de crédit à une adresse email, pour expédier la facturation — et ce serait tout.Quid cependant des données liées à l’email alors ? Pas de commentaires de Dilip Kumar pour l’heure, assure Reuters.Depuis l’ouverture du premier magasin sans caisse brandé Amazon à Seattle, la firme a clairement eu le temps nécessaire pour affiner son produit. Et le rachat de la chaine de primeur et produits bio Whole Foods en août 2016 a également apporté de nouvelles perspectives.D’ailleurs, si plusieurs accords ont bel et bien été signés avec différentes structures, c’est que cette logique largement déployée depuis 2018 fait son chemin. Quant à l’avenir des caissiers, Amazon affiche un optimisme à tout crin : « Leur rôle sera simplement déplacé pour se concentrer sur des activités plus précieuses. »Lesquelles ? Hmmm…