Amazon verse plus de 280 000 € pour aider les librairies indépendantes

À l’origine, Gayle Lazda de la London Review Bookshop, le directeur éditorial de Picador, Kishani Widyaratna, et l’éditeur de Daunt Books Zeljka Marosevi avaient monté ce projet de cagnotte le mois dernier. Saisi par cette initiative, même le groupe Penguin Random House acceptait de verser au pot, en ajoutant 50.000 £.Le crowdfunding avait déjà accumulé 68.000 £, et l’ensemble des sommes allait être reversé à la Book Trade Charity, en charge des subventions pour les libraires. Petit à petit, la mobilisation aidant, la somme totale atteint 130.000 £, un chiffre déjà inespéré.Mais voilà, coup de tonnerre : David Hicks, le dirigeant de l’organisme, annonce une promesse de don de 250.000 £, portant à 380.000 £ l’ensemble du pactole. La Booksellers Association avait déjà versé 30.000 £, ce n’était donc pas elle.« Le donateur veut simplement expliquer qu’il est engagé aux côtés des librairies indépendantes dans le cadre d’une économie de points de vente mixtes. » Sauf qu’une pareille générosité n’est pas passée inaperçue.Les sommes récoltées allaient en moyenne de 700 à 4000 £ maximum : qui avait donc pu faire ainsi exploser les compteurs ?Ni plus ni moins qu’Amazon, qui voulait rester anonyme… jusqu’au moment où ce montant allait pouvoir servir les intérêts dans la communication de l’entreprise. Et voici que David Hicks finit, avec la bénédiction de la firme, par avouer le nom du donateur. Il faut reconnaître que les spéculations allaient bon train !Les porte-paroles d’Amazon n’ont pas souhaité faire de commentaires.Si en France, Amazon dispose de plus de 22 % des ventes en ligne, le secteur de l’édition britannique est totalement à la merci du cybermarchand. Sur l’ensemble de la vente en ligne, les parts de marché sont estimées à 50 %, tous produits confondus…En tous cas, aucun message similtaire n'a été passé en France : le cybermarchand, bien au contraire, a fait pleurer dans les chaumières en annonçant la fermeture de ses entrepôts via The Bookseller