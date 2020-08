Amazon vise le Royaume-Uni pour ses boutiques sans caisse

photo : Maya Ibuki BY NC 2.0

Voilà tout juste deux ans qu’Amazon a implanté son premier Go, à Seattle (Washington). Ces magasins, qui ne proposent que des produits alimentaires frais n’ont pas de caisse pour régler : des jeux de caméras suivent vos emplettes, qui seront débitées par la suite du compte. Et pour garantir le traçage, les clients doivent scanner leur code-barre personnel, qui sert d’identifiant.L’information tombe alors que les analystes voient la fortune de Jeff Bezos grimper en flèche depuis les premiers temps de la pandémie. À ce jour, on estime qu’il représente 181 milliards $ — et la semaine passée, la société annonçait des ventes en hausse de 40 % au niveau mondial.Ce deuxième trimestre affiche 88,9 milliards $ de chiffre d’affaires, avec des bénéfices de 5,2 milliards $.Outre ces boutiques Amazon Go, il semblerait que la firme cherche à implanter également ses librairies dans différents centres commerciaux sur le territoire britannique. Des espaces vacants intéresseraient le géant, qui pourrait également développer ses boutiques 4 — Star. Ce concept est tout aussi simple : mettre en vente tout objet qui a bénéficié d’une note de quatre étoiles sur son site.via The Sun